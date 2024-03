La proteína es uno de los principales nutrientes que necesita el cuerpo para mantenerse sano y fuerte, así como para ganar masa muscular.

Un hombre adulto requiere consumir proteína ya que es común que pierda, en promedio entre un 3 y un 5 por ciento de su masa muscular pasando los 30 al igual que disminuye la testosterona, que es la hormona del desarrollo muscular.

La importancia de incluir proteína en la dieta diaria está clara para la estrella fitness y actor de acción Arnold Schwarzenegger, quien hace su propia recomendación sobre la ingesta del nutriente para desarrollar músculos y cuidarlos a lo largo de los años.

¿Cuánta proteína necesitas por día, según Arnold Schwarzenegger?

Y es que el actor de cine comenzó a poner el consumo de proteína como prioridad en su dieta desde que era adolescente, cuando se perfilaba a ser una de las leyendas del culturismo, y hasta ahora, a sus 76 años.

El siete veces ganador del título Mr. Olympia ha hablado desde su experiencia y ha dicho que la cantidad de proteínas por día depende de las necesidades individuales y del objetivo al que las personas quieren llegar.

“La dosis mínima eficaz de proteína es aproximadamente ½ gramo de proteína por libra de tu peso corporal objetivo”, señala Schwarzenegger.

De acuerdo con Harvard, un adulto sedentario necesita 0.8 gramos por kilogramo de peso corporal al día. Para desarrollar músculo, la ingesta diaria debe tener un objetivo de hasta 50 por ciento más alto, o 1.2 gramos.

Arnold ha llegado a consumir hasta 250 gramos de proteína al día; en su experiencia, esta cantidad no es un problema y no puso nunca su salud en riesgo: “Si estás sano, las dietas altas en proteínas no dañan tus riñones”.

¿Qué fuentes de proteína recomienda Arnold Schwarzenegger?

La cantidad no lo es todo, sino que la calidad de la proteína influye en los esfuerzos de aumentar la masa muscular y cuidarla con el paso de los años.

El actor recomienda consumir fuentes de proteínas magras y licuados. “Mis alimentos básicos son los huevos, el salmón y el pollo, aunque cada vez como más hamburguesas vegetarianas con lentejas y frijoles”.

En la actualidad, Arnold ha reducido el consumo de carne a sólo el 20 por ciento de su dieta.

Cuando era joven y participaba en los concursos de culturismo, toda su dieta se basaba en una dieta de sólo proteínas, con carnes como bisteces o hamburguesas de res y salchichas austriacas, además en batidos proteicos.

Ahora, apuesta por las carnes magras, alimentos vegetarianos, avena, granos integrales, y verduras, así como por un licuado específico hecho con Ladder Plan, uno de los productos de la empresa del mismo nombre que fundó junto a LeBron James.

En su podcast Arnold’s Pum Club, el actor dijo: “Uso mi proteína en polvo Ladder Plan, potenciada con proteína de guisante”; a la mezcla suele añadirle jugo de cereza, leche de almendras, plátano y huevo crudo, el ingrediente secreto a veces es tequila.