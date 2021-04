¿Cuántas calorías se pierden al caminar, según Harvard?

Caminar es una excelente opción de ejercicio para reforzar la salud cardiovascular, para encontrar la relajación que la mente necesita después de una ajetreada rutina, pero principalmente para ayudar al cuerpo a mantener un peso sano.

Si te estás preguntando cuántas calorías quemas al caminar, puede que la respuesta sea un poco vaga, ya que todo depende de tu peso corporal actual y la distancia que estés dispuesto a recorrer.

De acuerdo con los expertos, en promedio se queman cerca de 100 calorías por cada 1.6 kilómetros para personas de hasta 81 kilos y 65 calorías por 1.6 kilómetros para una persona de hasta 54 kilos.

Aunque se podría creer que la velocidad con la que se camina tiene que ver en la quema de calorías, en realidad no es tan relevante ya que el factor decisivo es el peso corporal.

Sin embargo, Harvard estima que una persona que camina durante 17 minutos a una velocidad aproximada de 5.6 kilómetros por hora quema lo siguiente:

¿Cuántas calorías se queman al caminar?

- Persona con 56 kilos de peso: 107 calorías.

- Persona con 70 kilos de peso: 133 calorías.

- Persona con 84 kilos de peso: 159 calorías.

Una persona que camina en promedio 15 minutos al día a una velocidad de hasta 6.4 kilómetros por hora quema:

- Persona con 56 kilos de peso: 135 calorías.

- Persona con 70 kilos de peso: 175 calorías.

- Persona con 84 kilos de peso: 189 calorías.

¿Cuántas calorías se queman al hacer senderismo?

- Persona con 56 kilos de peso: 170 calorías.

- Persona con 70 kilos de peso: 216 calorías.

- Persona con 84 kilos de peso: 259 calorías.

¿Cuántas calorías se queman al trotar?

Trotar menos de 10 minutos ocasiona la siguiente quema de calorías.

- Persona con 56 kilos de peso: 180 calorías.

- Persona con 70 kilos de peso: 216 calorías.

- Persona con 84 kilos de peso: 252 calorías.

Beneficios de caminar diariamente

Según los expertos de Harvard, las caminatas benefician al cuerpo si se hacer con regularidad, por tiempos superiores a los 30 minutos.

Caminar ayuda a vivir más

Un estudio publicado en Journal of the American Geriatrics Society sugiere que las personas entre 70 y 90 años físicamente activas pueden vivir más tiempo que aquellas que no lo son.

Aumenta la inmunidad

Una investigación de Arthritis Research & Therapy señala que las caminatas a intervalos de alta intensidad mejora la función inmune en adultos mayores con artritis reumatoide, mientras otro estudio de Chronic Respiratory Disease dice que las caminatas ayudan a los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica a reducir su riesgo de mortalidad, mejora los síntomas y disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Mejora el sueño

Al igual que otros ejercicios aeróbicos, las caminatas mejoran la calidad de sueño y lo extienden durante toda la noche.

Los científicos de Sleep señalan que caminar con regularidad promueve la producción de melatonina, la hormona del sueño, reduce el dolor y el estrés.

Mejora el estado del ánimo

Caminar constantemente modifica el sistema nervioso que ayudará, a su vez, a disminuir la ira y hostilidad, según señala Melina B. Jampolis, doctora y autora de The Doctor on Demand Dient.

Ayuda a quemar calorías y perder peso

Entre los múltiples beneficios la pérdida de peso es quizá las más popular de todas. La pérdida de calorías depende de la distancia que recorras y la intensidad con que lo hagas. A tus caminatas incluye diferentes rutas, colinas, parques, senderos, desafíate a cambiar tus tiempos y distancias. Procura hacer al menos 10 mil pasos al día.

Promueve una mejor digestión

Las caminatas matutinas mejoran las evacuaciones intestinales ya que el movimiento pone a trabajar los músculos centrales y abdominales impulsando el trabajo del sistema digestivo.

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí