¿Cuánto cuesta un seguro médico en Estados Unidos?

El costo de los servicios de salud es sumamente alto en los Estados Unidos y una hospitalización podría llevar a la quiebra a una familia. La alternativa de los habitantes que no tienen apoyo del gobierno es contratar un seguro médico privado, aunque también tiene un alto precio.

El gobierno de Donald Trump ha tratado de tumbar la ley de salud que implementó Barack Obama con diferentes recursos legales. Ahora, la ley se encuentra en la Corte Suprema y si se elimina, dejaría a más de 20 millones de personas sin seguro médico.

Sin embargo, el presidente electo Joe Biden prometió proteger el Obamacare en cuanto asuma el mando en la Unión Americana.

Millones de estadounidenses dependen de su empleador para cubrir el gasto de la cobertura médica, pero esto no es suficiente y también deben invertir parte de su dinero en el seguro.

Cerca de 28.9 millones de personas no cuentan con seguro médico en Estados Unidos, de acuerdo con la Kaiser Family Foundation (KFF). La mayoría no cuenta con cobertura en salud por el alto costo que tiene con empresas privadas o por no cumplir con los requisitos del Medicaid en los estados.

Al no contar con un seguro, los estadounidenses pueden pagar hasta 6 mil dólares por una visita a la sala de urgencias o 20 mil dólares por un parto sin complicaciones, mientras que con seguro, el gasto se reduce a la mitad, según datos de Clever.

