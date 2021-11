Detectan caso de viruela del mono en residente de Maryland

El Departamento de Salud de Maryland, en Estados Unidos, informó que un residente se contagió de la viruela del mono, conocida también como monkeypox, luego de un viaje a Nigeria.

La dependencia indicó que el paciente por el momento presenta síntomas leves y no requirió hospitalización. "Actualmente se está recuperando en aislamiento", precisó la autoridad en un comunicado.

El habitante había viajado a Nigeria antes de presentar los signos de la enfermedad, pero la agencia sanitaria no precisó la región en la que se encontraba el paciente.

Debido al riesgo de propagación, el Departamento de Salud de Maryland buscó a las personas que pudieron estar en contacto con el caso confirmado de viruela del mono para darles un seguimiento médico.

Esta enfermedad es causada por un virus del género orthopoxvirus. La monkeypox fue descubierta por primera vez en 1958, en colonias de monos que participaban en una investigación. Doce años después se reportó el primer caso en un ser humano en la República Democrática del Congo.

RELEASE: The @MDHealthDept, in collaboration with the @CDCgov, today confirmed a single case of monkeypox virus infection in a Maryland resident who recently returned from Nigeria.



Learn more: https://t.co/GhXLA2vnd3