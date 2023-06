¿Sabías que existe un día del año que puedes llevar a tu perro al trabajo?

El Día Mundial de Llevar al Perro al Trabajo (Take Your Dog to Work Day) comenzó inicialmente en el Reino Unido en los años noventa con la ayuda de la Organización Internacional, Pet Sitters.

Tres años más tarde, Estados Unidos apoyó la idea y dio por establecida la fecha anual el 24 de junio.

De acuerdo con Pet Sitters (Organización Internacional Educativa para Cuidadora de Mascotas), la fecha marcada por el calendario tiene como objetivo promover las adopciones así como celebrar la compañía de una mascota que le pueda dar su cuidador.

Beneficios de llevar a tu perro al trabajo

¿Sabías que llevar a tu perro al trabajo tiene múltiples beneficios? Trabajar en un ambiente pet friendly puede resultar altamente beneficioso tanto para los empleados como para la empresa.

Algunas empresas de alto renombre coomo TerranovaCNC, Amazon y Google han confirmado que llevar a tu mascota al trabajo ayuda mejorar el ambiente laboral. Además, tu estado de ánimo y productividad aumentan. Compartir el día con tu perrito ayuda a su bienestar y, al mismo tiempo, tiene la oportunidad de socializar con otros canes. Está científicamente comprobado que la compañía de un perro puede bajar los niveles de ansiedad, depresión y soledad. Fomenta la comunicación y las ganas de compartir anécdotas y curiosidades sobre tu mascota.

Mascotas en el trabajo. ¿Cuáles están permitidas?

Es recomendable que te cerciores sobre qué razas de perros están permitidas llevar a tu trabajo.

Recordemos que existen animales pequeños y fáciles de manejar como el chihuahua, caniche, yorkshire hasta las más grandes como San Bernardo, dogo argentino o el bobtail.

Recomendaciones para llevar a tu mascota al trabajo

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, compartió algunas recomendaciones preventivas antes de que decidas llevar a tu perro al trabajo este 24 de junio.