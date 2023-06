¿Te relajas viendo series o películas de crímenes reales? De acuerdo con los expertos, podrías tener ciertos conflictos mentales si contestaste esta pregunta con un ‘Sí’.

De acuerdo con Thelma Bryant Tenni, psicóloga de celebridades y especialista en terapia familiar, matrimonial y sexual, no es normal que las personas se relajen viendo programas basados en historias reales violentas y sangrientas, especialmente las que involucran asesinatos a sangre fría y escenas gráficas.

La experta dice que las personas que aman, disfrutan o se relajan con estos programas tienen problemas para procesar y superar sus traumas o ciertos eventos traumáticos de su vida.

En un podcast que se viralizó en línea, Thelma instó a los usuarios de internet a preguntarse por qué las masacres y las historias de asesinos seriales los relaja.

“Si tu idea de relajarte antes de irte a dormir es ver tres episodios de la Ley y el Orden, entonces te animaría a pensar en: ‘¿por qué el trauma me relaja? Esto es lo que es. Daño, crimen, violación, ataques, y eso es lo que me va a calmar hasta la hora de dormir”, dijo en el podcast de The Mel Robbins.

La psicóloga, que es profesora en la Universidad de Duke, en Nueva York, explicó que las personas disfrutan este tipo de programas antes de dormir porque la violencia les parece “normal y familiar”.

Durante las investigaciones que hizo para llegar a estas conclusiones, Thelma se dio cuenta que los pacientes adictos o con altas preferencias a estos filmes o series basados en crímenes reales los consumen porque les resulta “normal” lo que ven y las situaciones desgarradoras de muertes o ataques.

“Algunos de nosotros crecimos en situaciones de alto estrés, por lo que la gente confunde la paz con el aburrimiento. Y es como… al volver a la casa, tienes que apoyarte en la incomodidad porque se sentirá desconocido”, señaló invitando a los usuarios a no dejarse envolver por los programas de criminales como forma de entretenimiento o como una forma de sentirse bien.

“Puede que sea un buen momento para reprogramar tu sistema nervioso. La paz puede parecer desconocida y aburrida, pero vale la pena”, agregó.

Tras las revelaciones de “red flags” de la psicóloga acerca de las producciones violentas, los usuarios de internet que escucharon su charla dijeron que este tipo de información, de la que pocos hablan, significa bastante para superar traumas, “hacer lo correcto” y “desintoxicarse de imágenes sangrientas”.

“Cuando comencé a sanar, esos programas con los que estaba obsesionada (los había visto durante más de 20 años desde la infancia y conocía cada caso fechado) se volvieron no sólo menos atractivos, sino también perturbadores para mí”, dijo una internauta.

Por su parte, otra persona comentó: “Personalmente me siento visto por el trauma. Me siento menos raro o roto. Me resulta más fácil observar el trauma en el arte/entretenimiento de una manera menos personal o emocional y pensar en cómo se aplica mi vida que cuando lo estoy experimentando”.