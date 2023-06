Un estudio realizado por científicos en Estados Unidos identificó que los endulzantes artificiales podrían afectar el ADN e incrementar los riesgos de desarrollar cáncer.

La investigación fue realizada en la Universidad Estatal de Carolina del Norte para analizar los efectos que tiene a la salud el consumir sustitutos de azúcar de mesa.

Los científicos hallaron que endulzantes como Splenda contienen un químico llamado sucralosa, que es un endulzante sin calorías es hasta 600 veces más dulce que el azúcar.

Sin embargo, la sucralosa es genotóxica, es decir, que rompe el ácido desoxirribonucleico (ADN) en los cromosomas.

Al ingresar al cuerpo, este químico daña las membranas de los intestinos y provoca lo que se llama el síndrome del intestino irritable. De acuerdo con la Clínica Mayo, este padecimiento causa síntomas como cólicos, hinchazón, dolor abdominal, estreñimiento y diarrea.

El compuesto que tienen los endulzantes hace que la pared del intestino sea más permeable, es decir, que lo que el cuerpo normalmente elimina a través de las heces se filtre fuera del intestino y lo absorba el torrente sanguíneo.

Además, al dañar las células sanguíneas y “expresar genes en el epitelio intestinal” puede provocar inflamación, aumentar el estrés oxidativos y hasta incrementar el riesgo de desarrollar cáncer.

Para la investigación publicada en el Journal of Toxicology and Environmental Health, los científicos realizaron experimentos in vitro en en las que las células sanguíneas humanas fueron expuestas a sucralosa.

Los investigadores alertaron que los endulzantes artificiales como Splenda no sólo se consumen en los sobres que se le ponen al café, sino que también lo contienen gelatinas, chicles, alimentos horneado, postres y hasta productos farmacéuticos para tratar la gripe, así que millones de estadounidenses los ingieren.

No obstante, los expertos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte aseguran que se requieren estudios adicionales para analizar los efectos de los endulzantes artificiales al consumirse en diferentes cantidades.