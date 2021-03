Estas son las vacunas contra Covid-19 menos eficaces

Decenas de farmacéuticas desarrollaron vacunas para prevenir la enfermedad de Covid-19, aunque algunas consiguieron desarrollar fórmulas más eficaces que otras.

En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha autorizado sólo tres vacunas, las desarrolladas por las empresas Pfizer, Moderna y la de Johnson & Johnson.

En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha avalado las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino y la rusa Sputnik V, del Instituto Gamaleya.

Además, el gobierno mexicano tiene acuerdos para comprar vacunas contra el Covid-19 de Sinopharm.

Estas son las vacunas menos eficaces contra el virus SARS-CoV-2:

Vacuna CoronaVac de Sinovac Biotech (China)

Tipo: basada en virus desactivado.

Países donde se aplica: Brasil, China, Chile, Colombia, Ecuador, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Laos, Malasia, México, Tailandia, Turquía, Ucrania y Uruguay.

Número de dosis: 2 dosis con dos semanas de diferencia.

Porcentaje de eficacia: 50.38%

Efectos secundarios: ronchas, erupciones alérgicas en la zona donde se aplicó la vacuna y convulsiones por una reacción alérgica, según el Ministerio de Salud de Chile.

No te pierdas: Alaska, el primer estado de EU que elimina requisitos de vacunación

Vacuna Convidecia de Cansino Biologics (China)

Tipo: basada en adenovirus (llamado Ad5)

Países donde se ha autorizado: China, México y Pakistán.

Dosis: Una dosis

Porcentaje de eficiencia: entre 65.28% y 65.7%

Efectos secundarios: No se han publicado

Vacuna BBIBP-CorV de Sinopharm (China)



Tipo: basada en virus inactivo

Países donde se ha autorizado: Argentina, Bahréin, China, Camboya, Egipto, Guyana, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Irak, Jordania, Nepal, Pakistán, Perú, Serbia, Venezuela y Zimbabwe.

Dosis: dos dosis con tres semanas de diferencia

Eficacia: 79.3%

Efectos secundarios: Hinchazón y enrojecimiento en la zona donde se aplicó la vacuna contra Covid-19.



¿Cuáles son las vacunas contra coronavirus más eficaces?

Vacuna Ad26.COV2.S de Johnson & Johnson (Estados Unidos)



Tipo: vector viral no replicante.

Países donde se ha autorizado: Estados Unidos, Bahréin, Canadá, Islandia y Noruega.

Dosis: Una dosis

Eficacia: entre 66.3% y 83.5%

Efectos secundarios: urticaria, zumbido en los oídos y eventos tromboembólicos.

Johnson & Johnson’s Janssen #COVID19 Vaccine is the third vaccine authorized for use in the United States. This 1-dose vaccine is recommended for people 18 and older.



Learn more about the J&J/Janssen vaccine: https://t.co/OGUfEg9949. pic.twitter.com/VgtXGWKuWf — CDC (@CDCgov) March 10, 2021



Vacuna AZD1222 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford (Suecia y Reino Unido)



Tipo: vector viral no replicante.

Países donde se ha autorizado: Argentina, Australia, Bangladesh, Botswana, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, República Dominicana, Egipto, El Salvador, Filipinas, Islandia, India, Indonesia, Irak, Kuwait, Malasia, Maldivas México, Mongolia, Marruecos, Nepal, Nigeria, Noruega, Pakistán, Sri Lanka, Sudáfrica, Reino Unido, Tailandia, Ucrania, Unión Europea y Vietnam.

Dosis: dos dosis con hasta 12 semanas de diferencia.

Porcentaje de eficacia: 82.4% dependiendo dosis.

Efectos secundarios: dolor y enrojecimiento en la zona de la inyección, dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular, escalofríos, fiebre y náuseas.

Vacuna NVX-CoV2373 de Novavax (Estados Unidos)



Tipo: basada en proteínas

Países donde se ha autorizado: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia

Dosis: dos dosis con 21 días de diferencia

Eficacia: 89.3%

Efectos secundarios: No se han publicado

Novavax Confirms High Levels of Efficacy Against Original and Variant COVID-19 Strains in United Kingdom and South Africa Trials https://t.co/G1okZ2LVqK pic.twitter.com/JIXCV5KQmZ — Novavax (@Novavax) March 11, 2021

Sputnik V de Gamaleya (Rusia)



Tipo: vector viral.

Países donde se ha autorizado: Rusia, Argentina, México, Angola, Armenia, Bahrein, Serbia, Bolivia, Egipto, Emiratos Árabes, Honduras, Guatemala, Guinea, Hungría, Irán, Irak, Kenia, Laos, Líbano, Mongolia, Nicaragua, Pakistán, Paraguay, San Marino, Sri Lanka, Serbia, Siria, Túnez, República del Congo, Venezuela y Vietnam.

Dosis: dos dosis con 21 días de diferencia.

Eficacia: 91.6%

Efectos secundarios: dolor e hinchazón en el lugar donde se aplicó la vacuna contra el Covid-19 y a corto plazo puede causar escalofríos, fiebre, dolor de cabeza y malestar general, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Argentina.

Vacuna mRNA-1273 Moderna (EU)



Tipo: ARN mensajero

Países donde se ha autorizado: Estados Unidos, Canadá, Islandia, Israel, Mongolia, Noruega, Qatar, Reino Unido, Singapur, la Unión Europea y Vietnam.

Dosis: dos inyecciones con 4 semanas de diferencia.

Eficacia: 94.5%

Efectos secundarios: dolor, hinchazón, enrojecimiento en el brazo donde se aplicó la vacuna, así como resfriado, cansancio y dolor de cabeza, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

We are making new capital investments to increase capacity at our owned & partnered manufacturing facilities, which we expect will increase global 2022 capacity to1.4 billion doses of the Moderna COVID-19 vaccine, assuming a 100 μg dose. Read more: https://t.co/C2mZIY7O9O pic.twitter.com/6iWydBE9c8 — Moderna (@moderna_tx) February 24, 2021

Vacuna BNT162b2 de Pfizer y BioNTech (EU-Alemania)



Tipo: ARN mensajero

Países donde se ha autorizado: Estados Unidos, México, Medio Oriente, Reino Unido, Argentina, Australia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Corea del Sur, Ecuador, Hong Kong, Islandia, Irak, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Liechtenstein, Malasia, Mongolia,Unión Europea, Panamá, Singapur, Túnez y los Emiratos Árabes Unidos.

Dosis: dos dosis con 21 días de diferencia.

Eficacia: 95%

Efectos secundarios: fatiga de corta duración, fiebre, dolores musculares y reacciones alérgicas.

Vacunas que no han publicado su eficacia

Vacuna CVnCoV de Curevac (Alemania)

Tipo: ARN mensajero

Países donde se realizan ensayos: Alemania, Argentina, México, Panamá, Colombia, República Dominicana, España, Bélgica, Holanda y Perú.

Dosis: dos inyecciones con 28 días de diferencia.

Efectos secundarios: dolor, hinchazón, enrojecimiento en el brazo donde se aplicó la vacuna, así como cansancio, escalofríos y dolor de cabeza.

p