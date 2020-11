Los 10 hábitos que pueden afectar tu sistema inmunológico

Durante la pandemia de coronavirus es importante tener un sistema inmunológico fuerte, para poder lidiar con las posibles complicaciones de la enfermedad.

El sistema inmune es el encargado de defender al cuerpo de microorganismos que generan las enfermedades. Sin embargo, puede debilitarse, fallar y permitir que ingrese un virus o una bacteria.

No se tiene una fórmula para mantenerlo en buen estado, ya que depende de diversos factores, aunque los científicos han encontrado que un estilo de vida sano ayuda a su fortalecimiento. De acuerdo con la Universidad de Harvard, es posible estimular el sistema inmune con la alimentación y el ejercicio.

Debilitarlo es muy sencillo al tener alguno de estos hábitos en la vida diaria:

1. Dormir pocas horas

El cuerpo requiere de un mínimo de siete horas de sueño diariamente. Dormir menos afecta a la producción de anticuerpos, pues el cuerpo no libera suficientes citocinas, que únicamente se producen al descansar.

2. Una mala alimentación

No tener una alimentación balanceada afecta la cantidad de glóbulos blancos necesarios para defender al cuerpo. Es importante contar con vitaminas A, B6, C, E, D, zinc, selenio, hierro, cobre y ácido fólico, de acuerdo con Harvard.

En la dieta diaria se deben incluir frutas, verduras, nueces, semillas y productos con un aporte nutrimental saludable.

Además, el consumo de grasas por mucho tiempo afecta el balance de las bacterias en el intestino.

3. Tener altos niveles de estrés

Poseer mucho estrés debilita al sistema inmunológico en poco tiempo y baja las defensas que tiene para una gran cantidad de microorganismos. Principalmente, está vinculado con enfermedades, estomacales urticaria y enfermedades cardiacas.

Lo mejor es eliminar la fuente de estrés o tratar de practicar yoga o algún deporte que permita disminuirlo.

4. Fumar

La nicotina debilita al sistema inmune al consumir cigarros convencionales. En el vaping, además de que afecta el consumo de la nicotina, también daña al cuerpo con los otros líquidos que posee.

CDC recommends that you should not use e-cigarette, or vaping, products that contain THC, particularly from informal sources. Data suggest these products play a major role in the current lung injury outbreak. Learn more: https://t.co/C2yOBR2GmX pic.twitter.com/Ms84cftnTZ