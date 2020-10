Los 5 errores más comunes al usar cubrebocas

El cubrebocas se ha convertido en un artículo indispensable durante la pandemia de Covid-19, ya que los expertos en salud aseguran que es la forma más efectiva de contener la expansión del virus mientras no se tenga una vacuna. Sin embargo hay algunos errores comunes que las personas pueden cometer.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomiendan usar una mascarilla en lugares públicos donde no se pueda mantener el distanciamiento social de 1.8 metros.

Los cubrebocas funcionan como una barrera para las gotículas que expulsan las personas al hablar, toser o estornudar y evitan que se propague el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad de Covid-19.

No es necesario gastar mucho en una mascarilla, ya que en casa se pueden elaborar algunas con alto grado de efectividad. Lo importante es que se ajusten bien a la cara y tengan tres capas de protección.

La Universidad de Iowa enlistó los principales errores que se cometen al usar cubrebocas:

Antes de colocar el cubrebocas y después de quitarlo es esencial tener las manos limpias, ya sea con agua y jabón o con gel antibacterial.

Muchas personas se quitan la mascarilla tocando las partes contaminadas y no cuidan la higiene de sus manos, lo que también implica un riesgo de contagio.

La mascarilla se debe ajustar cómodamente a la cara y cubrir la nariz y la boca, hasta extenderse debajo del mentón, como recomiendan los expertos en salud.

Wearing a cloth face covering correctly can help prevent the spread of #COVID19 to others. When you go out on essential trips, follow these “do’s”. If you have a child, remember those under age 2 should not wear a face covering. See https://t.co/lxWMe4NUBD. pic.twitter.com/tIDUpq6mBO