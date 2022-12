¿Por qué las personas enferman de gripe más en invierno que en otras temporadas?

Para muchas personas la llegada del invierno es sinónimo de enfermedades de temporada como la gripe (influenza) o los resfriados.

Si bien estas enfermedades respiratorias son comunes en todo el año, con hasta tres experiencias de enfermedad en promedio por persona, en la temporada más fría aumentan las probabilidades de enfermarse.

Se cree que las personas suelen enfermarse por convivir o acercarse a personas con virus, en especial durante el invierno, pero ahora este hecho podría cambiar y ser más específico a partir del descubrimiento de algunas razones biológicas que enferman.

Un grupo de científicos de la Universidad del Noreste de Boston y el hospital Massachusetts Eye and Ear (afiliado a Harvard) revelaron la razón principal del por qué la gente se enferma más de gripe y resfriados en invierno más que en otra temporada a pesar de que son padecimientos comunes durante todo el año.

La investigación, publicada en The Journal of Allergy and Clinical Immunology, presenta una “explicación biológica verdadera, cuantitativa de por qué el cuerpo es más susceptible a las infecciones virales cuando se expone al frío” señalando que el frío de esta temporada daña la respuesta inmunológica de las fosas nasales.

Cuando disminuye la temperatura en la nariz, se muere al menos el 50 por ciento de las células que combaten los virus capaces de enfermar al cuerpo de gripe, influenza y otras enfermedades respiratorias.

“El aire frío se asocia con un aumento de la infección viral porque esencialmente has perdido la mitad de tu inmunidad sólo por esa pequeña caída en la temperatura”, agregó Benjamin Bleier, doctor y director de Otolaryngology Translational Research en Massachussetts y coautor del estudio.

Los expertos explicaron en su informe la forma en que los virus entran a la nariz: por inhalación y contacto directo.

Cuando los virus ingresan a la nariz, las células actúan para expulsarlas y defender el sistema respiratorio, pero con el frío, estas células no trabajan bien y llegan a morir.

“La nariz es uno de los primeros puntos de contacto entre el mundo exterior y el interior del cuerpo”, señaló Blair.

Bleier y sus compañeros de investigación llegaron a este descubrimiento luego de exponer muestras de células nasales en el laboratorio con una reducción de temperatura de entre 4° y -12° celsius, para imitar lo que sucede con la nariz y las células en temperaturas bajas.

De acuerdo con los autores, estos nuevos hallazgos son significativos para entender la forma biológica en que las personas enferman por el frío.

En las primeras etapas del estudio, los investigadores descubrieron que cuando las células nasales en la parte frontal de la nariz detectan bacterias o virus, promueven la liberación de millones de sacos de líquido conocidos como vesículas extracelulares (EV).

Estos sacos se mueven hacia el modo para atacar a dichas bacterias y virus antes de que infecten a las células.

“Esto llevó a nuestro equipo a analizar si esta misma respuesta ocurrió con algunos de los virus que causan infecciones comunes en las vías respiratorias superiores, como el resfriado común”, agregó Bleier