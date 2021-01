Requisitos que debe cumplir la prueba de Covid-19 para viajar a EU

Los viajeros internacionales que ingresen a Estados Unidos deberán presentar los resultados negativos de una prueba de detección de Covid-19, a partir del 26 de enero, por orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Una prueba negativa será igual de indispensable que la visa estadounidense o un pasaporte vigente y sin ninguno de estos papeles no se admitirá la entrada a la Unión Americana.

Al llegar al país, tras pasar por los filtros de migración, los viajeros deben responder un cuestionario sobre su estado médico y sobre el estado de salud actual.

Los CDC instan a todos los viajeros dentro y fuera de Estados Unidos a posponer sus traslados, en caso de ser posible, mientras la emergencia por la pandemia de coronavirus está activa.

Si las personas deciden que deben subir a un avión, deberán mostrar los resultados de una prueba de Covid-19 que cumpla con las características dictadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades:

Las personas deben realizarse una prueba viral para detectar una infección activa de Covid-19 dentro de los tres días previos (72 horas antes) a la salida del vuelo a Estados Unidos.

Todas las personas que lleguen a Estados Unidos desde el extranjero, por vía aérea, deberán mostrar los resultados negativos a Covid-19.

El test debe ser viral para poder determinar si la infección se encuentra activa. Las más recomendables por las autoridades de salud son las de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). La muestra para esta prueba se recolecta al insertar un hisopo en la fosa nasal y los resultados pueden tardar más de un día.

Por el momento, los CDC no han cambiado los requisitos de ingreso para los viajeros que ingresan por un puerto terrestre, donde se mantienen las restricciones a los viajes no esenciales desde marzo.

Los resultados impresos o una copia digital se debe mostrar en el aeropuerto justo antes de abordar el vuelo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ordenaron a todas las aerolíneas con vuelos hacia Estados Unidos que nieguen el embarque de las personas con resultados positivos o que no demuestran que se hicieron la prueba.

If you have symptoms of COVID-19 or if you could have been exposed to someone with #COVID19, consider getting tested.



For testing locations near you, visit your health department website or the HHS Community-Based Testing webpage: https://t.co/sVVD3eFQKN. pic.twitter.com/1wqpGc0m7P