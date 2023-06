La FDA de Estados Unidos informó que la empresa Scenic Fruit Company de Gresham, Oregón, está retirando del mercado bolsas de piña congelada porque tienen el potencial de estar contaminadas con listeria.

La piña es de la marca Cadia y fue vendida en tiendas minoristas de California, Illinois, Indiana, Florida, Maryland, Oregon y Texas. Pesan 10 onzas.

También se retiran del mercado bolsas de mezcla de frutas congeladas de Trader Joe. El producto se llama Mezcla de Frutas Tropicales Orgánicas (Piña, Plátano, Fresa, Mango) y pesa 16 onzas. Éstas fueron distribuidas a escala nacional.

La mezcla de frutas tropicales orgánicas de Trader Joe se distribuyó a centros o tiendas en AK, AL, CT, CO, DE, IA, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, ME, MI, MN, MO , NE, NH, NJ, NM, NY, OH, OK, PA, RI, TN, TX, VA, VT, WI y Washington DC del 28 de marzo de 2023 al 11 de abril de 2023

“El retiro se inicia en respuesta al retiro que también hizo Sunrise Growers Inc. debido a la posible presencia de Listeria monocytogenes”, anota la FDA sobre el producto orgánico.

La FDA advierte que puede causar infecciones graves y, a veces, fatales en niños pequeños, personas frágiles o ancianas, y otras con sistemas inmunológicos debilitados.

“Aunque las personas sanas pueden sufrir solo síntomas a corto plazo, como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea, la infección por listeria puede causar abortos espontáneos y mortinatos entre las mujeres embarazadas”, alertan.

La FDA aclara que aún no ha habido enfermedades asociadas con este retiro voluntario.

“Se insta a los consumidores que hayan comprado los productos a destruirlos o devolverlos al lugar de compra para obtener un reembolso completo. Los consumidores que tengan preguntas pueden comunicarse con la empresa en customer.service@scenicfruit.com”, añaden.

¿Qué es la listeriosis?

La listeriosis es provocada por la listeria, una bacteria patógena que se encuentra en ambientes húmedos, suelo, agua y vegetación. Sobrevive a la refrigeración y otras medidas de conservación de alimentos.

“Se transmite cuando los alimentos se cosechan, procesan, preparan, empacan, transportan o almacenan en ambientes contaminados”, anota la FDA.

Los síntomas de listeriosis pueden tardar en presentarse dos horas o hasta tres días después de haber ingerido los alimentos contaminados. Los más comunes son: fiebre, dolores musculares, náuseas, vómito y diarrea.