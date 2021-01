Siete beneficios saludables que aporta comer jengibre

El jengibre es una popular planta con flores que se cultiva principalmente por su raíz, un elemento clave en la cocina y que sirve como medicina natural en todo el mundo.

De origen asiático, el jengibre está repleto de sustancias químicas naturales que promueven una buena salud y bienestar, ya sea que se sirva como especia, como alimento principal o en bebidas como el té.

Entre sus propiedades medicinales, científicamente comprobadas, resalta la capacidad de reducir la inflamación e incluso la pérdida de peso, esto último junto a una dieta saludable y ejercicio.

Sigue leyendo para conocer sus beneficios a la salud.

Antiinflamatorio

La inflamación es una de las funciones de conservación naturales del cuerpo, pero muchas veces la alimentación puede afectar el cuerpo y ocasionar la inflamación crónica.

El jengibre es capaz de prevenir y reducir esta inflamación crónica hasta el punto de combatirla.

Un estudio descubrió que el jengibre también reduce las reacciones alérgicas ocasionadas por la inflamación.

Asimismo ayuda a aliviar el dolor muscular después de hacer ejercicio.

Antioxidante

Las propiedades de esta raíz previene la cardiopatía, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, Alzheimer y Huntington; también el cáncer y los síntomas de envejecimiento.

Una investigación de 2012 encontró que también retrasa la insuficiencia renal y el crecimiento de tumores.

Los antioxidantes combaten las especies reactivas del oxígeno (ROS) que causan estrés oxidativo y dañan las células, el jengibre combate estos efectos.

Auxiliar antináuseas y digestivo

Varias culturas del mundo utilizan el té de jengibre para curar la indigestión, los vómitos y las náuseas; sin embargo, no hay suficiente evidencia científica sobre la eficacia y de la forma en que funciona.

Equilibra el azúcar en la sangre

El jengibre en ayunas equilibra el azúcar en la sangre de las personas con diabetes. Una investigación reciente descubrió que también es capaz de ayudar a tratar los problemas de salud causados por la diabetes crónica.

Controla el colesterol

La raíz es capaz de reducir los marcadores de enfermedades cardíacas como la actividad de la arginasa, el colesterol malo (LDL) y los triglicéridos.

Mejora la hidratación

El jengibre en agua o en té apoya la hidratación del cuerpo para desempeñar sus actividades cotidianas y mejora la salud general.

Se recomienda tomar jengibre con agua en ayunas o en horarios regulares todos los días.

Apoya la pérdida de peso

En una investigación publicada en Annals of the New York Academy of Sciences los científicos encontraron que el jengibre combate la grasa corporal y protege contra la obesidad y otras enfermedades relacionadas como la diabetes y trastornos cardiovasculares.

Reduce la sensación de hambre, quema calorías y controla el colesterol, el azúcar, la presión arterial y las proteínas inflamatorias y la salud del hígado, principalmente en personas con obesidad y sobrepeso.

