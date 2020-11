Universitaria muere por embolia pulmonar provocada por Covid

Una estudiante de psicología de 20 años fue encontrada muerta en su dormitorio después de experimentar los síntomas comunes del coronavirus durante 10 días.

De acuerdo con medios estadounidenses, Bethany Nesbitt sufrió una embolia pulmonar mientras dormía, originada por complicaciones en la infección.

La estudiante de Grace College en Winona Lake, Indiana, experimentó los síntomas del Covid-19 diez días antes de su muerte; se practicó la prueba, pero por un “error administrativo desconocido”, la joven no recibió los resultados.

Durante los siguientes días Nesbitt estuvo en contacto con su familia y fue monitoreada por el personal médico del campus, posteriormente sus niveles de oxígeno bajaron por lo que fue trasladada a emergencias.

Los médicos dijeron que sospechaban un caso leve de Covid y la enviaron a descansar a su dormitorio.

Según testimonios de su familia, Bethany no tuvo fiebre durante más de un día, vio televisión y después se fue a dormir.

Un día antes de morir, la joven se hizo la prueba y al día siguiente resultó positiva.

Bethany was the baby of our family, the youngest of nine. She loved Jesus. She loved memes. And she loved her family and friends until the very end.



The following is a statement from our family. We are declining all interviews at this time. pic.twitter.com/XDsLXYZPlW