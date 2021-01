Ex One Direction vende lujosa mansión en California por $10 mdd

Liam Payne, ex integrante de One Direction vendió una de sus millonarias propiedades en las montañas de Santa Mónica por una jugosa cifra.

El cantante de 27 años vendió su casa de Monte Nido, ubicada en Calabasas, cerca de los vecindarios de la familia Kardashian Jenner, Miley Cyrus, Drake y otros famosos por $10.16 millones de dólares luego de haberla adquirido por menos de $9 millones en 2015.

La exclusiva construcción cuenta con bodega, sala de meditación, un spa, una biblioteca y cascadas, así como estanques koi y una casa de té.

También presume de un viñedo privado, múltiples jardines con robles y más vegetación, terrazas exteriores, dos casas de huéspedes, una caseta de vigilancia, siete sistemas de seguridad de última generación y una piscina de estilo resort.

Tiene una sala de estar al aire libre con cocina, una área de barbacoa, cine en casa, sala de juegos con mesa de billar, futbolito y un piano.

Asimismo, la finca cuenta con cinco espaciosos dormitorios, ocho baños, un estudio de grabación, un gimnasio, una bodega de vinos subterránea, escaleras y pasillos que conectan los edificios de la propiedad.

En 2017 el cantante dijo que su casa estaba embrujada y que una mujer al azar se acercó a su madre para decirle que la casa resguardaba el fantasma de su antiguo propietario, el director de fotografía Alan Purwin. En ese entonces vivía con la presentadora y madre de su hijo, Cheryl.

En una entrevista que dio a The Sun, el británico dijo “Cheryl no se queda en la habitación de arriba, estando embarazada del bebé. He visto luces encenderse y apagarse en medio de la noche y algunas pequeñas cosas espeluznantes, como grifos que se abren y se cierran”.