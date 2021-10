Las mejores ofertas de Walmart para el Black Friday 2021

La cadena de supermercados Walmart adelantará sus ofertas por el Black Friday, el día con mayores promociones del año en Estados Unidos.

El Black Friday o Viernes Negro se lleva a cabo un día después de Acción de Gracias, que se celebra el cuarto jueves de cada año.

Sin embargo, Walmart pondrá a disposición de sus clientes decenas de descuentos a partir del próximo miércoles 3 de noviembre, a las 19:00 horas ET, en su sitio web y del viernes 5 de noviembre en sus tiendas físicas.

Además, la empresa lanzará otra ronda de ofertas el miércoles 10 de noviembre en la tienda online y el viernes 12 de noviembre en las sucursales.

La tercera jornada se llevará a cabo en la semana del Black Friday, aunque Walmart no ha dado detalles sobre el evento. Lo único confirmado es que las promociones únicamente estarán disponibles sólo en línea, ya que no se permitirán las ventas en persona por segundo año consecutivo.

Los clientes que sean miembros del programa Walmart + tendrán acceso anticipado a las ofertas y obtendrán envíos gratuitos sin mínimo de compra.

Tis the season Black Friday Deals for Days is back! This November, customers can safely and conveniently shop for month-long savings online and in stores, and Walmart+ members will receive early access to online Black Friday deals. https://t.co/rTqMspE3Lx pic.twitter.com/AENyGMPRUI