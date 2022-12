Nueva York y Singapur, las ciudades más caras del mundo en 2022

La ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, incrementó su costo de vida y en este 2022 empató a Singapur como las ciudades más costosas para vivir, en comparación con el resto del mundo.

Economist Intelligence Unit (EIU) publicó su lista anual sobre el costo de vida en todo el mundo, con varios cambios en el ranking.

Por primera vez, Nueva York subió hasta la cima de la lista para acompañar a a ciudad asiática, que regresa al primer lugar tras ocho años. Tal Aviv, en Israel, que ocupaba el primer puesto el año pasado, bajó al tercero.

EIU identificó en su análisis anual, que el costo de vida se disparó 8.1 por ciento, en promedio, en 172 importantes ciudades del mundo. Entre las principales causas se encuentran las afectaciones en la producción y el comercio derivadas por problemas en la cadena de suministro y por la guerra en Ucrania.

Esta es la tasa más alta de costo de vida en las últimas dos décadas de las que se tienen datos, de acuerdo con Economist Intelligence. Los precios que más aumentaron en el último año fueron los de la gasolina, los alimentos y los artículos básicos para el hogar.

“Esperamos que los precios comiencen a bajar durante el próximo año a medida que los cuellos de botella en el suministro comiencen a disminuir y la desaceleración de las economías pese sobre la demanda de los consumidores”, señaló Upasana Dutt, directora de costo de vida mundial en Economist Intelligence Unit.

Varias ciudades estadounidenses subieron el top que realiza la empresa de análisis, mientras que varias ciudades europeas bajaron en las posiciones. Entre ellas se encuentran Estocolmo, Luxemburgo y Lyon.

1. Singapur

2. Nueva York, Estados Unidos

3. Tel Aviv, Israel

4. Hong Kong, China

4. Los Ángeles, Estados Unidos

6. Zúrich, Suiza

7. Ginebra, Suiza

8. San Francisco, Estados Unidos

9. París, Francia

10. Copenhague, Dinamarca

10. Sídney, Australia.

