Suspenden a empleada de Starbucks tras escribir “mono” en vaso de afroamericana

Una trabajadora de la cadena de cafeterías Starbucks fue suspendida en Maryland, Estados Unidos, luego de escribir la palabra “mono” en el vaso de una mujer afroamericana.

Una de las características de la cadena originaria de Seattle es que los baritas escriben en el vaso el nombre del cliente que lo ordenó. Sin embargo, la empleada en Maryland lo usó para insultar a una comensal.

Monique Pugh denunció que acudió a la sucursal de Annapolis y pidió un caramel frappuccino. Cómo de costumbre, la trabajadora en el mostrador le preguntó su nombre.

La mujer asegura que claramente le dijo “Monique”. La comensal contó que su pedido tardó más de lo normal y solo observaba cómo le entregaban sus órdenes al resto de los clientes, mientras les llamaban por su nombre.

Pero cuando llegó el momento de entregarle su pedido, nunca mencionaron su nombre, solo el tipo de bebida que había solicitado. La sorpresa llegó cuando tomó su vaso de Starbucks y vio que tenía escrito la palabra “monkey” (mono).

Al principio, la mujer sólo reclamó que su bebida estaba mal preparada, pero el trabajador al que le reclamó se mostró a la defensiva. Cuando se dio cuenta de que habían escrito la palabra “mono”, preguntó si lo habían hecho por ser la única persona afroamericana en el establecimiento.

African American woman gets labeled as a MONKEY on her order, by a now “suspended” @Starbucks employee. I’m blown away by her “suspension”… Assuming had she mad an “anti-Semitic” comment, she would have been immediately terminated. I hope shorty got a lawyer! pic.twitter.com/6yVXFdxg7z