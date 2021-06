Cuatro policías fueron filmados mientras golpeaban a un adolescente durante un violento arresto en una tienda de Glendale, California.

En el video, grabado por otro de los clientes del establecimiento Dick’s Sporting Goods, se muestra que los oficiales tiran al joven al suelo y comienzan a golpearlo mientras lo someten.

Dos de los agentes golpearon con sus puños el rostro del adolescente de 17 años, mientras otro lo pateó en la cara.

Mientras el detenido pedía que no le pegaran en el rostro, uno de los policías presionó recargó todo su peso sobre el cuello del joven. “¡No puedo respirar, no puedo respirar!”, gritaba el adolescente.

Los agentes finalmente lo esposaron y lo sacaron de la tienda Dick’s Sporting Goods para llevarlo a una comisaría. Algunos de los oficiales estaban vestidos como civiles y otros estaban uniformados.

