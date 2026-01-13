La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de México anunció este martes el lanzamiento del programa de formación en inglés 'Habla Mundial', destinado a los trabajadores del sector de la hostelería con la vista puesta en el Mundial de Fútbol de este año.

En el acto de presentación de la iniciativa, organizada por el Centro de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), se explicó que todos los trabajadores de la hostelería podrán participar en este curso de formación para certificar sus habilidades en el idioma inglés, y así "estar preparados" de cara a una cita mundialista en la que se prevén que acudan a México cerca cinco millones de turistas.

"Estoy seguro que esto le va a hacer un bien a la industria de restaurantes. Tenemos que estar preparados siempre para que los turistas se lleven un buen sabor de boca, para que vean que en México estamos a la altura de cualquier país del mundo y que nos podemos comunicar muy fácilmente con todo el turismo", destacó el presidente de Canirac, Ignacio Alarcón.

En este sentido, puso en valor la industria hostelera como uno de los "grandes motores" económicos del país gracias a los 2,8 millones de empleos directos que genera, por lo que el programa 'Habla Mundial' es forma de estar "preparados al 100%" para atender a todos los visitantes, la "mayoría" de habla inglesa.

El plan, diseñado por la plataforma Platzi y que concluirá con una evaluación en línea, para certificar el nivel de inglés adquirido, está orientado a mejorar la atención de los restaurantes a clientes extranjeros, enfocándose en situaciones reales a las que se podrán enfrentar los trabajadores de la hostelería.

Con independencia del nivel de inglés, todos los trabajadores pueden participar para mejorar sus habilidades, así como los propios locales hosteleros, que serán reconocidos con un distintivo.

De acuerdo a la directora general de Ceneval, Carmen Enedina, esta preparación lingüística permitirá que el talento mexicano "sea reconocido a nivel mundial".

Según sus cálculos, tan solo el 10% de los cinco millones de esta industria tienen conocimientos certificados oficialmente en inglés, lo que a su juicio evidencia la pertinencia del programa formativo de cara al Mundial de Fútbol.

Además, los impulsores afirmaron que un mejor nivel permite a los trabajadores estar mejor preparados y tener más probabilidades de lograr una mejor remuneración en sus respectivos desempeños.

La cita mundialista, que se celebra cada cuatro años, comenzará el próximo mes de junio en las tres sedes previstas para esta edición: Estados Unidos, México y Canadá.

El partido inaugural será el 11 de junio en el Estadio Azteca en la capital mexicana.