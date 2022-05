Canelo Álvarez; su millonaria fortuna, autos y otros lujos en los que derrocha

Saúl Canelo Álvarez presume de una serie de títulos en el mundo del boxeo, pero también el de ser uno de los deportistas más mediáticos y mejor pagados del mundo.

Con tan sólo 31 años, el pugilista tiene ganancias anuales de hasta $37 millones de dólares, según estima Forbes. En 2019 alcanzó ganancias de hasta $94 millones de dólares.

Esto lo llevó a colocarse en la lista de Las 100 celebridades mejor pagadas, por encima de celebridades como el tenista Roger Federer, la escritora J.K Rowling, y el actor Dwayne Johnson.

En una actualización sobre salarios de 2021, Forbes lo situó en el lugar número 48 de los atletas mejores pagados, con ganancias de entre $32 y $34 millones de dólares por pelea más un estimado de $2 millones por patrocinios.

Según Celebrity Net Worth, la fortuna del mexicano asciende a los $140 millones sin contar todas las ganancias que aseguró en el contrato de $365 millones que acordó con DAZN, el líder de pago por evento en Estados Unidos, que le ofreció dicha cantidad por la exclusiva de 11 de sus peleas a partir de 2018.

El presentador de DAZN, Ricardo Celis, informó en redes sociales que el púgil podría embolsarse $53 millones por la pelea con Dmitry Bivol.

Ganancias del @Canelo



2005 - Debut Pro $ 40.00

2022 - vs Bivol $ 53,000.000



Contrato - @MatchroomBoxing

de $160,000.000 X 3 peleas.



Determinación - constancia - sudor - y el deseo de ser simplemente el mejor han pagado dividendos. #FightWeek #CaneloBivo pic.twitter.com/RzgurbVBXm — Ricardo Celis (@CelisDeportes) May 2, 2022

Por su parte, en 2022 podría ganar un total de $160 millones de dólares por tres peleas gracias a un contrato que hizo con Marchroom Boxing y DAZN.

Parte de su fortuna la ha construido con sus peleas en exclusivos escenarios de Las Vegas y Miami, pero también por sus convenios publicitarios con marcas de renombre como Tecate, Armour, Everlast, Rolex y más.

¿En qué gasta su fortuna Canelo Álvarez?

Al ser uno de los deportistas más ricos y mejor pagados, el boxeador puede permitirse la inversión de unos cuantos millones de dólares en viajes por todo el mundo, ropa de ultra lujo, millonarias inversiones en bienes raíces y en su colección de autos de lujo.

Autos de lujo

En Instagram suele presumir su garaje lleno de autos deportivos de marcas exclusivas.

Como el Bugatti Chiron, conocido por ser el más rápido en el mundo de las carreras de autos, valorado en casi $3.2 millones de dólares ($65.3 millones de pesos mexicanos), informa The Sun. Entre los autos de su colección destacan:

- Mercedes SLS AMG Black Series que vale cerca de $232 mil dólares ($4 millones de pesos mexicanos).

- Lamborghini Aventador Roadster que cuesta casi medio millón de dólares.

- Mustang 500 Eleanor de 1967 de $42 mil dólares ($857 mil pesos mexicanos).

- Ferrari Testarossa que le costó aproximadamente $140 mil dólares ($2.8 millones de pesos).

- Lamborghini Gallardo de la edición Renazzo Vorsteiner que cuesta más o menos $4.3 millones de dólares ($87.7 millones de pesos).

- Nissan GTR llamado Godzilla. El valor del auto es de aproximadamente $1.2 millones de dólares ($24 millones de pesos).

- Mercedes Benz G63 AMG. El precio de la camioneta ronda el millón de dólares ($20 millones de pesos).

- Adquirió uno de los 499 autos producidos de LaFerrari, valorado en casi $3 millones de dólares (casi $61 millones de pesos).

- Maneja un AMG C64 biTurbo, un Rolls Royce Ghost, un McLaren P1 y un Porsche 911 Gt3.

Viajes por el mundo

Además de sus autos, el boxeador se hizo de un yate de lujo que personalizó con su apodo, mismo que tiene un costo de $60 millones de dólares y tiene atracado en Miami, Florida y con el que ha viajado a lugares como las Bahamas junto a su esposa Fernanda Gómez.

Y es justo con la modelo y emprendedora con quien ha hecho varios viajes por el mundo para vacacionar o por negocios.

En su cuenta de Instagram, Fernanda Gómez suele compartir fotografías de sus idílicos paseos por lugares como Emiratos Árabes, Abu Dhabi, Omán, las Maldivas, Indonesia, Tailandia, Singapur, Turcos y Caicos, las Bahamas, Miami Beach, Nueva York y Disneyland en California.

Bienes raíces y gasolina

Canelo ha dicho que cada mes recibe entre $4 y $5 millones de dólares de negocios alternos a su carrera sobre el ring como los bienes raíces, específica Forbes.

Asimismo, en una entrevista con Graham Bensinger dijo que está en el camino a convertirse en todo un empresario multimillonario con su propio negocio de gasolina llamado Canelo Energy. Apunta a abrir al menos 90 o 100 gasolinerías en todo México.

“Quiero ser multimillonario en los negocios. Eso es lo que quiero ser. No estudié. Vengo de muy abajo, pero me gusta aprender, me gusta saber muchas cosas”, sostuvo.

Si bien con todas estas ganancias, sumadas a los millones que le deja el boxeo, el jaliciense puede retirarse, ha dicho numerosas veces que por ahora no está en sus planes dejar el deporte ya que considera al boxeo como “su vida”.