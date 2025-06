El exfutbolista argentino Christian 'Chaco' Giménez avaló, en una entrevista con varios medios este miércoles, la dupla que su hijo Santiago, artillero del Milán italiano, y Raúl Jiménez, del Fulham inglés, integran en la selección mexicana.

"Me gustó la manera que jugaron la última vez, obviamente que las características de los futbolistas son diferentes, pero lo que vi de Raúl y Santi es que se complementaron bien y fortalecieron el ataque, no solo para definir, sino de lucha constantemente y de incomodidad a los zagueros, que saben que no es fácil defender a un futbolista del Milán y otro del Fulham" , explicó.

¿Quién es Christian 'Chaco' Giménez?

Giménez, de 44 años, es un antiguo centrocampista surgido del Boca Juniors de su país que desde 2004 se mudó a México, en donde militó en el extinto Veracruz, América, Pachuca y Cruz Azul.

Su gran nivel en las canchas lo llevó a, una vez naturalizado, ser convocado por la selección mexicana, con la que disputó cinco partidos, cuatro de ellos clasificatorios para el Mundial de 2014.

Ahora, el 'Chaco' es un analista de televisión, entrenador y el principal consejero de su hijo, Santiago Giménez, la principal promesa joven de México en la delantera.

"Javier Aguirre (seleccionador de México) es un técnico con experiencia y le ha aportado a Santi cosas como ser más fuerte como delantero. El 'Vasco' le puede aportar muchas cosas por su gran conocimiento del fútbol europeo, para mí es el mejor técnico que hemos tenido en México en la historia y si lo tienes debes aprovecharlo; Santi está contento con él", añadió Giménez.

Sobre el complicado primer semestre de Santiago en el Milán, el 'Chaco' aseguró que su hijo ha mejorado y está listo para establecerse en el equipo italiano en la siguiente temporada.