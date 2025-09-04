TE RECOMENDAMOS

El delantero uruguayo , del Inter Miami, ofreció disculpas este jueves por su "comportamiento" en la riña posterior a la final de la Leagues Cup el domingo, durante la cual escupió a un miembro del cuerpo técnico del campeón, Seattle Sounders.

"Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente", indicó el atacante, de 38 años, en una historia en Instagram.

