El delantero uruguayo Luis Suárez, del Inter Miami, ofreció disculpas este jueves por su "comportamiento" en la riña posterior a la final de la Leagues Cup el domingo, durante la cual escupió a un miembro del cuerpo técnico del campeón, Seattle Sounders.

"Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente ", indicó el atacante, de 38 años, en una historia en Instagram.