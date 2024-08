Osmar Olvera, además de poner en alto el nombre de México al ganar una medalla de plata junto a Juan Manuel Celaya en clavados sincronizados, busca conseguir su segunda presea en los Juegos Olímpicos de París en la categoría individual de trampolín 3 metros.

El deportista de 20 años es conocido como ‘ el rey de los clavados’ y comenzó su trayectoria profesional desde muy temprana edad, ya que aprendió a nadar a los 2 años a la par que comenzaba a dar sus primeros pasos, pero, ¿quién es?

¿Quién es Osmar Olvera, el clavadista olímpico?

Osmar Olvera Ibarra, originario de la Ciudad de México (CDMX), es un joven clavadista que ha forjado una sólida carrera profesional desde que a los 4 años de edad, sus familiares descubrieron su talento e ingresó al Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CENAR).

"Desde el primer día me encantó. Me enamoré de este deporte. Es la sensación de volar, la adrenalina que desciende en cada clavado. Siempre me ha encantado", señaló para Olympics.

Con el paso de los años, el clavadista logró competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, convirtiéndose en el participante más joven del certamen con tan solo 17 años, además, su esfuerzo y disciplina lo hicieron campeón en el Mundial de Doha 2024 tras obtener una medalla de bronce en 2023.

Durante su competencia en los Juegos Olímpicos de París, el joven mexicano que nació el 5 de junio de 2004, consiguió una medalla de plata junto a Juan Manuel Celaya en clavados sincronizados y está en busca de la segunda presea en la final del 8 de agosto a las 7:00 am.

En caso de lograrlo, se uniría a Joaquín Capilla, quien es el único competidor mexicano que recibió 2 medallas en una misma edición en Melbourne 1956.

¿Quién es la inspiración de Osmar Olvera?

Olvera detalló que no imagina la vida sin los clavados, ya que forman parte de su trayectoria desde niño, cuando encontró inspiración para continuar en la disciplina por Alejandra Orozco y Paola Espinosa, quienes ganaron medalla de plata en Londres 2012.

"Así fue como yo me motivé: viendo ganar a Alejandra Orozco y a Paola Espinosa su medalla de plata en Londres; viendo ganar a Germán y a Iván García su medalla de plata; a Laura Sánchez, su medalla de bronce", comentó.

Además, se muestra como un joven familiar que durante su triunfo en París, compartió su reencuentro con su familia entre abrazos y palabras de motivación.

¿Osmar Olvera tiene novia?

Osmar Olvera no se encuentra en una relación sentimental, en sus redes sociales suele compartir su vida como clavadista, desde sus entrenamientos hasta sus logros más destacados, aunque algunas usuarias lo consideran como "su novio".