Este 1 de julio, por tercer año consecutivo, el influencer y socio de Gerard Piqué, Ibai Llanos, llevará a cabo su propio evento de boxeo llamado La Velada del Año, con la participación de varias estrellas del internet.

La primicia del evento es un encuentro de boxeo con varios creadores de contenido, streamers y los más famosos influencers de habla hispana en la actualidad. En la edición 2023, la mexicana Samy Rivers subirá al cuadrilátero para enfrentarse con la española Marina Rivers.

El año pasado la influencer mexicana Ari Gameplays ganó el combate ante la española Paracetamor.

Hace un par de meses, Samy Rivers dijo que se sentía preparada para la pelea, pero quería recibir un porco de apoyo de uno de los grandes deportistas que tiene México: Canelo Álvarez.

La influencer de Twitch le pidió un “paro” al pugilista para mejorar su entrenamiento y para que le diera algunos tips. Anteriormente le pidió asesoría a otros boxeadores y entrenadores experimentados como Ronaldo López y Joana Pastrana.

“Canelo, loco, tírame paro güey, soy mexicana”, dijo dirigiéndose al boxeador en uno de sus streamings.

“Voy a pelear el 1 de julio contra una española. Tírame paro, pá, tírame paro. Un entrenamiento, de ‘chill’. Un entrenamiento para aprender del mejor, estaría bien chingón. Si algo tenemos, son boxeadores chingones. Tírenme paro, por favor. Estoy chiquita”, agregó.

Más adelante en su petición alentó a sus seguidores a promover el mensaje para que le llegara al Canelo .

Al parecer Canelo no recibió el mensaje y no se acercó a Rivers, pero eso no la detuvo para seguir entrenando y puliendo sus habilidades sobre el ring.

En las últimas semanas antes de la pelea, Rivers se ha dejado ver en redes sociales entrenando con profesionales y siendo apoyada por sus amigos influencers y socios de la Kings League.

El enfrentamiento entre las dos Rivers será este 1 de julio en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid, España. Ibai anunció que habrá una alfombra roja previa a las 5 pm hora de España, misma que será transmitida por Twitch; la pelea estelar será a las 6:30. En México, la alfombra comenzará a las 9 am y el show comenzará a las 10:30 pm.

María Becerra y Ozuna serán algunos de los actos musicales; otros influencers como Abraham Mateo y Germán Garmendia también van a boxear el mismo día.

Este viernes a las 19:00 pesaje oficial de la velada.



Sábado día 1 a las 17:00 inicio de streaming con la alfombra roja.



18:30 empieza el evento.



Ya estamos aquí. pic.twitter.com/IHjrqA3Est — Ibai (@IbaiLlanos) June 28, 2023