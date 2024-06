Las Vegas es una de las ciudades más sorprendentes y divertidas de Estados Unidos. Tiene espectáculos fascinantes, conciertos con artistas de renombre, restaurantes de primer nivel y sus hoteles son también centros de entretenimiento.

Aquí 10 cosas para hacer en Las Vegas en un viaje por primera vez.

1. Hospédate en el Strip y visita sus hoteles

El Strip de Las Vegas es la calle más famosa, importante y turística de la ciudad porque es una franja que alberga los principales hoteles, resorts y casinos. Su nombre oficial es Las Vegas Boulevard y debes dedicar al menos una noche a recorrer sus hoteles, pues son icónicos. Además de, por supuesto, hospedarte en uno de ellos.

Enfatizamos que tu recorrido sea en la noche porque el Strip se ilumina con miles de luces en los hoteles, anuncios y tiendas, brindando un espectáculo para el que vale la pena tomarse un tiempo. No olvides tomarte fotografías en puntos icónicos, como el hotel París de fondo.

Los hoteles suelen ser temáticos y algunos recrean puntos emblemáticos de ciudades como París o de países como Italia. Además, hay tiendas, restaurantes, casinos, bares, transmisiones deportivas y espectáculos a los que puedes entrar aunque no te hospedes ahí.

Ve al Caesars Palace, al Bellagio, a The Venetian, al Aria, al Wynn o al MGM.

Las Vegas. Foto iStock / Volver a descargar

2. Ve a un espectáculo del Cirque du Soleil

No puedes ir a Las Vegas sin vivir uno de los espectáculos del Cirque du Soleil. Son fascinantes tanto en acrobacias, música y como experiencia envolvente. Hay diferentes shows. Elige el que más se adapte a tus gustos.

3. Disfruta del show de fuentes del Bellagio y de su Jardín Botánico

Ver el show de las fuentes del Bellagio es algo que tienes que hacer al menos una vez en la vida. Es frente al hotel del mismo nombre y sólo tienes que preocuparte por alcanzar un buen lugar para verlo porque es completamente gratis. La exhibición es cada 30 minutos desde las 3:00 p.m. hasta las 6:30 p.m. Y cada 15 minutos desde las 7:00 p.m. hasta la medianoche.

El Bellagio tiene un jardín de 14,000 pies cuadrados digno de admirarse en su lobby. De hecho, y más precisamente, es un conservatorio y jardín botánico. Cambia cada temporada.

iStock/photoquest7

4. Visita The Sphere

The Sphere es un recinto para albergar conciertos, residencias de los artistas más famosos, espectáculos, películas, experiencias y algunos deportes, como artes marciales mixtas o box.

Actualmenre hay dos maneras principales para disfrutar The Sphere:

Comprando boletos para un concierto.

Comprando boletos para proyecciones.

The MSG Sphere. (James Schaeffer/Las Vegas Review-Journal via AP)

5. Disfruta de un buen restaurante

Las Vegas siempre ofrece experiencias extraordinarias a los viajeros y en sus restaurantes se viven algunas de las mejores. Está recomendado Stanton Social Prime en el Caesars o STK en el Cosmopolitan.

Stanton Social Prime

6. Tour para foodies

Hay un tour en Las Vegas que te lleva a probar los platillos más destacados de restaurantes top del Strip para que vivas la experiencia de comer en ellos con un servicio VIP.

El recorrido se llama Lip Smacking Foodie Tours. Fue creado por apasionados de la comida que, durante años, trabajaron en las industrias de alimentos, bebidas y hotelería de Las Vegas, por lo que saben cuáles son los mejores lugares para el buen comer (clásicos y nuevas aperturas).

Además, se han asociado con los restaurantes, por lo que sus comensales no tienen que hacer filas ni pagar costos extras a lo depositado por el tour.

Tiene diferentes recorridos. Algunos están enfocados en los sabores del Strip; otros en el Downtown y Arts District. La experiencia cuesta unos $149 dólares.

Lip Smacking Foodie Tours

7. Sube a su rueda de observación

Ver una ciudad desde las alturas siempre es especial y subir al observatorio High Roller Observation Wheel en Las Vegas te dará una estampa inolvidable de la ciudad. Además de ver los hoteles y casinos con sus impresionantes estructuras, ahora tendrás a la vista la icónica The Sphere, el recinto esférico que ha causado sensación.

High Roller Observation Wheel y Fly LINQ

8. Visita Area15

AREA15 es un nuevo distrito de arte y entretenimiento donde las experiencias inmersivas te llevarán a despertar tus sentidos y descubrir portales a otro mundo. Todo aquí tiene un estímulo visual, sensorial o cognitivo.

Su instalación está ubicada a minutos del Strip en 3215 S. Rancho Drive, Las Vegas, justo a la salida de la carretera I-15 y Desert Inn Road. Por fuera parece un enorme cubo negro, similar a un almacén, pero, por dentro, el arte y los colores neón son protagonistas.

Omega Mart es el corazón de AREA15.

Diana Espinoza/ Vive USA

9. Fremont Street Experience

Tienes que ir a Fremont Street Experience. Es conocida como la “parte vieja” de Las Vegas, pero la realidad es que durante los últimos años se ha renovado con establecimientos de comida, nuevos hoteles como Circa y oferta que incluye el Neon Museum.

Al igual que The Strip, es recomendable recorrer Fremont de noche para ver las luces en todo su esplendor.

10. Shopping time

No todas las ciudades tienen una tienda de Coca-Cola, M&M's o Hershey's y Las Vegas tiene las tres. Son tiendas espectaculares porque encontrarás artículos temáticos que van desde los productos en sí hasta decoración del hogar, pasando por ropa, accesorios y artículos de todo tipo. No importa que no compres nada, pasarás un buen rato conociendo las tiendas.

También hay outlets, tiendas de lujo y venden cualquier cosa que puedas imaginarte.