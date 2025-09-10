Este jueves 11 de septiembre de 2025, Estados Unidos conmemorará el 24.º aniversario de los atentados terroristas del 11-S, una fecha que marcó profundamente la historia contemporánea del país y del mundo.

¿Qué ocurrió el 11 de septiembre de 2001?

Ese día, 19 terroristas de Al-Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos de ellos fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, provocando su colapso. Un tercer avión impactó contra el Pentágono en Washington D.C., y el cuarto se estrelló en un campo de Pensilvania, luego de que los pasajeros intentaran retomar el control.

Cronología de los ataques:

8:46 a.m. – Impacto del primer avión en la Torre Norte.

9:03 a.m. – Impacto del segundo avión en la Torre Sur.

9:37 a.m. – Impacto del tercer avión en el Pentágono.

10:03 a.m. – Estrellamiento del cuarto avión en Pensilvania.

En menos de dos horas, las torres colapsaron y también se derrumbó el edificio World Trade Center 7. En total, murieron aproximadamente 2,800 personas, incluyendo 343 bomberos, 23 policías, 37 agentes de la Autoridad Portuaria y más de 2,200 civiles.

Conmemoraciones del 11-S para este 2025

1. Ceremonia en el Memorial del World Trade Center

La ceremonia oficial se llevará a cabo en la Plaza Memorial de Nueva York, comenzando a las 9:45 a.m. Está abierta al público, aunque la lectura de nombres será exclusiva para familiares, sobrevivientes y socorristas.

Se leerán los nombres de las víctimas con el repique de las Campanas del Recuerdo.

Se colocarán coronas florales cerca del Muro de los Nombres.

La entrada al parque abrirá a las 7:00 a.m., y se ofrecerá transporte desde los estacionamientos designados.

2. Minuto de silencio nacional

A las 8:46 a.m., hora del primer impacto, se guardará un minuto de silencio en todo el país. Las banderas ondearán a media asta en señal de duelo.

3. Apertura del Memorial y Museo

Después de la ceremonia, el Memorial al aire libre estará abierto hasta las 8:00 p.m., y el Museo Nacional del 11-S abrirá de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

4. Tribute in Light

Desde el anochecer hasta el amanecer del 12 de septiembre, se proyectarán dos columnas de luz azul desde el Bajo Manhattan, representando las Torres Gemelas. Este homenaje visual es visible desde varios kilómetros a la redonda.

5. Ceremonias religiosas

Varias iglesias en Manhattan celebrarán misas y vigilias en memoria de las víctimas, abiertas al público.

6. Participación presidencial

El presidente Donald Trump asistirá a una ceremonia en el monumento del Pentágono en Virginia y participará en el partido conmemorativo entre los Yankees y los Detroit Tigers en el Yankee Stadium.

7. Reuniones de socorristas

Bomberos y policías se reunirán informalmente en lugares emblemáticos como el O’Hara’s Pub, cerca del World Trade Center, para rendir homenaje a sus compañeros caídos.