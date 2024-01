Nada mejor que un viaje de inmersión a la naturaleza para renovarte en diferentes aspectos. Estados Unidos tiene algunos de los parques nacionales sorprendentes y ciudades hermosas donde podrás sentirte libre entre árboles, mar y fauna.

Aquí una lista de lugares sugeridos para visitar.

Dana Point es el punto de inicio sur de la Pacific Coast Highway (PCH) de California, también conocida como la Autopista 1. Esta ciudad tiene avistamiento de ballenas todo el año, lo que le dio los títulos de Sitio de Patrimonio de Ballenas en las Américas y la Capital del Mundo para Observar Delfines y Ballenas.

Además del avistamiento de ballenas, puedes practicar surf, paddleboarding, kayak, pesca en alta mar, navegación y cruceros de vino al atardecer. Visita Heritage Park y camina por el sendero panorámico de Headlands Conservation Area & Nature Interpretive Center.

La temporada de nieve y esquí en Jackson Hole inicia en la última semana de noviembre y termina en la primera de abril. Cada temporada invernal, está región compuesta por el pueblo de Jackson, Wilson y Teton Village registra niveles de nieve de hasta 13 metros de altura.

Puedes esquiar, pasear en moto de nieve, hacer snowboarding, disfrutar de sus resorts, ir a los festivales, recorrer sus parques nacionales o subir a un trineo.

Sus paisajes naturales cubiertos de nieve y la cantidad de fauna que puedes ver te sorprenderá.

Rocky Mountain National Park es un homenaje a la belleza. Enmarcado por las Montañas Rocosas, tiene bosques profundos, lagos cristalinos y es hogar de más de 60 especies de mamíferos, entre los que se incluyen osos pardos, lobos grises y linces.

Se ubica en el estado de Colorado, al noreste de la ciudad Bouler. Ahí se alzan algunas de las montañas más altas de Estados Unidos, con elevaciones que van desde los 2,438 metros en los valles húmedos y cubiertos de pasto hasta 4,346 metros en la cima del pico Long.

Las abundantes tormentas de verano y los persistentes vientos de invierno nutren y forman sus majestuosos paisajes de tundra, lagos y valles boscosos.

Es uno de los lugares más espectaculares de Utah. La piedra rojiza de sus cañones contrasta con el azul de las cascadas que se forman.

El Servicio de Parques Nacionales apunta que Zion tiene 232 millas cuadradas de mesetas, un laberinto de cañones el Río Virgin y sus afluentes. Toma fotos a sus laderas revestidas de pinos y enebros. Las cascadas forman paisajes impresionantes.

Se ubica en Isla Mount Desert frente a las costas atlánticas de Maine.

En tu visita, podrás maravillarte con paisajes que incluyen: vistas al océano, bosques, lagos, montañas, senderos históricos y caminos para recorrer a pie, en bicicleta o en carruajes. También hay cabañas cerca por si quieres explorarlo más de un día.

Aunque está abierto durante todo el año, es mejor visitarlo a partir del 15 de abril cuando abren todas las áreas del parque. Si quieres evitar las multitudes, no vayas en julio y agosto.

El Parque Nacional Olympic, en Washington, tiene uno de los bosques más sorprendentes del mundo. Se trata del Fairy Forest o Bosque Verde de Hadas, un largo sendero repleto de viejos árboles en los cuales ha crecido musgo, dándoles una apariencia de cuento de hadas.

Este lugar también es popular por tener tres ecosistemas diferentes con cascadas, árboles centenarios, picos altos de montaña, aguas termales y hasta ríos caudalosos. Fue designado Reserva Internacional de la Biósfera por la Unesco.

A path in the fairy green forest. The forest along the trail is filled with old temperate trees covered in green and brown mosses. Hoh Rain Forest, Olympic National Park, Washington state, USA