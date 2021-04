Alaska "ofrecerá" vacunas Covid gratuitas a turistas desde junio

Alaska está por ofrecer vacunas contra el Covid-19 a los turistas que lleguen a sus aeropuertos en el verano. Así lo anunció el gobernador republicano Mike Dunleavy en conferencia de prensa y en su cuenta de Twitter.

“Hoy anuncio que cualquier turista que venga a Alaska este verano podrá obtener una vacuna contra Covid gratuita en nuestros principales aeropuertos”, escribió el viernes 16 de abril.

I'm announcing today that any tourist coming into Alaska this summer at our major airports will be able to get a #CovidVaccine free of charge. #akgov #Alaska #COVID19