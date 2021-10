Así se festejará el Día de Muertos 2021 en Estados Unidos

El Día de Muertos es una de las tradiciones más arraigadas en México. Las familias tienen la creencia de que cada 2 de noviembre sus difuntos regresan a su hogar.

Para celebrar el regreso transitorio de los muertos a la Tierra, reciben a sus ánimas con altares donde colocan ofrendas de comida, flores, fotografías o cosas que les gustaban a sus antepasados.

Los guían con caminos formados por pétalos de flor de cempasúchil e incienso.

Estas costumbres rompieron barreras y cada vez se extienden más en Estados Unidos por diversas razones:

1) En Estados Unidos viven 36.6 millones de personas de origen mexicano. Esta cifra de Pew Research Center contempla a quienes nacieron en México y emigraron, pero también a quienes nacieron en Estados Unidos y tienen una ascendencia mexicana.

Aunque alrededor del 50% de los nacidos en México han estado en Estados Unidos por más de 20 años aún conservan sus tradiciones, incluyendo la de Día de Muertos.

Muchos de ellos colocan ofrendas en sus hogares, van a los panteones, realizan desfiles, pequeñas reuniones o pintan sus caras como catrinas. Las principales celebraciones son en California, Chicago, Texas y Florida

2) Durante los últimos años, la tradición también se ha extendido gracias a referencias en películas, como Coco (2017) de Disney, y a su difusión en parques temáticos, conciertos y festivales.

Coco cuenta la historia de Miguel, un niño que desea convertirse en músico, a pesar de que ese oficio está categóricamente prohibido en su familia. La trama se instala en las celebraciones mexicanas de Día de Muertos y muestra aspectos de la cultura del país.

La ola Coco llevó a múltiples celebridades a disfrazarse de catrinas en Halloween de 2017, 2018 y 2019.

Instituciones mexicanas en Estados Unidos y colectivos organizan diferentes actividades para celebrar el Día de Muertos. ¡Toma nota!

El Consulado General de México en Los Ángeles lanzó un concurso de altares y puede participar toda la comunidad mexicana. El tema es libre y sólo tienes que llenar un registro en bit.ly/3aJbkeB.

Del 29 de octubre al 2 de noviembre se celebrará el mes de Oaxaca en Estados Unidos y el Mexican Cultural Institute en Washington D.C. tendrá una exhibición de artesanías, ofrendas, además de información referente al Día de Muertos.

This year, our avant-garde yet timeless #DayOfTheDead altar is inspired by the ofrendas of the state of Oaxaca. See it during our first #OpenHouse this Saturday, October 30, from 10:00 to 16:00hrs.



Tickets are not required: https://t.co/9bIbwVaCFs #OaxacaInTheUS #OaxacaEnEUA pic.twitter.com/4KH96tdPVW