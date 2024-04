Mientras muchos en América del Norte buscaban el lugar perfecto para ver el eclipse solar total del 8 de abril, los pasajeros y la tripulación de Delta en dos vuelos históricos sólo necesitaban mirar por las ventanas.

Las celebraciones celestiales en el DL 1218 desde el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom (AUS) y el DL 1010 desde el Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth (DFW) comenzaron en las puertas de entrada con música curada, fotografías y conversaciones con los meteorólogos de Delta Warren Weston y Dave Samuhel sobre qué hacer, qué esperar a bordo de estos vuelos únicos.

"No importaba si eras un experto en astronomía o un entusiasta del eclipse por primera vez o no, realmente hicieron que este vuelo fuera inolvidable", dijo un cliente en el vuelo DFW-DTW.

Desde meteorólogos y despachadores de vuelo hasta asistentes de vuelo, pilotos y agentes de servicio al cliente en aeropuertos, los equipos de Delta trabajaron al unísono para crear una experiencia memorable.

Cuando llegó el momento de abordar, los clientes embarcaron con entusiasmo y anticipación. La energía fue incomparable cuando los miembros de la tripulación de Delta dieron la bienvenida a los clientes a través de un arco de globos con el tema del sistema solar.

Una vez en sus asientos, los clientes fueron recibidos con bolsas de regalos llenas de artículos hechos a medida, como gafas para ver eclipses con certificación ISO de Warby Parker, Sun Chips de edición limitada, que estuvieron a la venta para el público en general durante solo cuatro minutos, y calcetines de eclipse solar de edición especial.

Photos before the 2024 Solar Eclipse Flight at Dallas Fort Worth International Airport in Dallas. (Casey Sykes for Rank Studios/ Fotos cortesía Delta Air Lines))