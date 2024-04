El próximo eclipse total solar que ocurrirá este 8 de abril en Norteamérica será un suceso especial y esperado, único en la vida, que se repetirá hasta 2044.

Debido a su importancia, se ha decidido inmortalizarlo con el lanzamiento de una moneda conmemorativa de edición limitada, hecha exclusivamente por el eclipse, que pasará en su fase de totalidad sobre México, Estados Unidos y Canadá.

La organización de Texas Total Eclipse DFW lanzó una moneda especial llamada Total Eclipse Silver Coin para conmemorar dicho fenómeno, que oscurecerá gran parte del estado en su camino a la totalidad.

Así es la moneda conmemorativa del eclipse solar 2024

Se trata de una moneda acuñada sobre una onza Troy .999 de plata fina. Su diseño incluye el mapa de Texas con la trayectoria de la totalidad del eclipse, además de las palabras inscritas Eclipse Solar Total y 8 de abril de 2024

También tiene al Texas Longhorn con gafas solares y la palabra Totality (Totalidad) por arriba de los cuernos.

La moneda conmemorativa contiene un certificado de autenticidad elaborado por Total Eclipse DFW. Sólo se hicieron 5 mil monedas, por lo que su lanzamiento es limitado.

Se vende en el sitio oficial de Total Eclipse DFW por $50 dólares más $8 de envío.

“El 8 de abril de 2024, un eclipse solar total único en la vida sumergirá a más de 1300 ciudades de Texas en la oscuridad durante hasta 4 minutos y 28 segundos. Para conmemorar este evento histórico, hemos creado una impresionante moneda de plata fina de .999 de una onza que captura la esencia de este fenómeno celestial”, dice el sitio web de Total Eclipse DFW.

Cabe destacar que la moneda conmemorativa NO está hecha por la Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos ni por la Casa de Moneda de Estados Unidos, por lo que NO es oficial y NO es legal para transacciones, sino que es meramente de colección.

El eclipse total solar de 2024 llegará a Texas

La cuenta regresiva para que suceda el eclipse total solar de 2024 está a punto de terminar, con plazo final de la mañana del lunes 8 de abril.

El tan esperado fenómeno se podrá ver en Norteamérica, incluidas ciudades de México y Estados Unidos hasta salir por el este de Canadá hacia el Océano Atlántico.

Tras dejar el norte de México, e l eclipse entrará a Estados Unidos sobre Texas. El camino a la totalidad pasará en diagonal sobre sus principales ciudades, tales como San Antonio, Austin, Fort Worth y Dallas.

Estas ciudades serán algunas de las más afortunadas de ver el eclipse al 100 por ciento en dicho estado.

La duración de la totalidad será de aproximadamente 4 minutos y 28 segundos y durará al menos tres horas, incluidas sus fases parciales y totalidad.