Así será el nuevo parque de Legoland en Nueva York

Nueva York tiene planeado estrenar una nueva atracción para dar la bienvenida a los turistas que viajan por primera vez en un año durante este verano.

Se trata del nuevo parque temático y complejo hotelero Legoland New York Resort que abrirá en verano en Goshen, Nueva York, a aproximádamente una hora desde Manhattan.

El parque se convertirá en el tercero bajo el tema Lego de Estados Unidos, los otros dos se ubican en Florida y California, y el noveno en el mundo.

Gracias a un adelanto que dio el parque a medios de comunicación, se sabe que el complejo estará sobre 150 acres de terreno, con más de 15 mil modelos de Lego compuestos por más de 30 millones de piezas individuales.

Además, habrá siete “tierras temáticas” diferentes, entre ellas Bricktopia, Lego City y Ninjago World, donde los huéspedes pueden disfrutar diferentes actividades, atracciones y opciones de alimentos.

En Miniland, los visitantes pueden apreciar una réplica del horizonte de la ciudad de Nueva York, con puntos de interés como el Empire State Building y la Estatua de la Libertad, todos hechos con piezas de Lego.

Otra de las atracciones estelares será Lego Factory Adventure Ride del profesor Brick, una experiencia interactiva con tecnología de punta que utilizará el reconocimiento facial para crear una versión del pasajero.

Los accesos costarán aproximadamente $72 dólares para visitantes mayores de 13 años; las reservas podrán hacerse en línea.

Por su parte, el complejo hotelero contará con 250 habitaciones disponibles para reserva, además de 150 acres de áreas naturales alrededor del resort con más atractivos que funcionarán como un parque dentro de otro parque.

La atracción estaba considerada para abrir al público el pasado 4 de julio de 2020, pero debido a la pandemia por coronavirus se retrasó su construcción, incluso todavía hay detalles en los que se están trabajando para su apertura en verano; todavía no hay una fecha en específico.

Una vez que abra, Legoland New York Resort recibirá solamente 7 mil 360 visitantes por día, funcionando de esta manera al 33 por ciento de su capacidad.

Asimismo, no admitirá a turistas con temperaturas superiores a los 37º centígrados y que no utilicen sus cubrebocas y no respeten los lineamientos de distancia social, principalmente en las áreas de comida.

