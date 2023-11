¿Quieres aprovechar el Black Friday? Texas es bien conocido porque todo es “big size” y los centros comerciales o “malls” no se quedan atrás. A menos de dos horas en vuelos directos desde distintas ciudades de la República Mexicana a vibrantes ciudades como Houston, Austin, San Antonio y Dallas, Texas es el lugar indicado si andas en busca de ofertas. Estos son los lugares con miles de descuentos y compras espectaculares que debes visitar durante los días de Acción de Gracias.

1. El mall más grande de Texas

The Galleria en Houston es el mall más grande de Texas y el cuarto más grande de Estados Unidos, ¡con más de 400 tiendas y restaurantes! Tiene una enorme pista de patinaje, un área de juegos para niños, 13,000 lugares de estacionamiento y más de 60 restaurantes, entre ellos los exclusivos Nobu y Fig & Olive. El Houston Premium Outlets en Cypress tiene más de 130 tiendas con descuentos ex-clu-si-vos.

*Haz un road trip y visita: Galveston, Conroe y Katy.

Después del shopping, relájate en la playa a 45 minutos de Houston.

2. Shopping + arte

El NorthPark Center en Dallas, también es una galería de arte, tiene exhibiciones temporales en colaboración con artistas texanos, ¡el shopping de lujo también es toda una experiencia cultural!

3. Highland Park Village

Es uno de los centros comerciales más antiguos del país conocido por su arquitectura icónica, cuenta con una buena colección de tiendas high-end.

Outlets cercanos: Grand Prairie y Allen Premium Outlets.

*Haz un road trip y visita: Plano, Fort Worth, Arlington y Grapevine.

En Arlington, date una vuelta para conocer el gran estadio de los Cowboys.

4. ¡Más de 180 tiendas con descuentos!

A tan sólo 25 minutos del centro de Dallas se encuentra Grapevine Mills en Grapevine, un lugar enorme con 180 tiendas que ofrecen una combinación entre boutiques de lujo y básicas, en donde encontrarás artículos para toda la familia. Mientras tú compras, los niños también serán felices en el Sea Life Grapevine Aquarium, en Legoland Discovery Center, Peppa Pig World of Play y Meow Wolf, ¡una exhibición inmersiva que te encantará!

*Haz un road trip y visita: Dallas, Arlington y Fort Worth.

Meow Wolf es una experiencia instagrameable que encantará a todos tus sentidos.

5. Transporte directo de México a El Paso

Con un servicio directo de transportación que ofrece El Paso entre el Aeropuerto de Ciudad Juárez y el centro de la ciudad texana, esta región tiene una experiencia de compras única que se destaca por sus ofertas en Outlets como Shoppes at El Paso, El Paso Premium Outlets y Cielo Vista Mall.

*Haz un road trip y visita: Marfa, Odessa y el Parque Nacional Big Bend.

El Parque Nacional Big Bend es espectacular, ¡ven a contemplar las estrellas!

6. ¡La capital de los outlets por excelencia!

A 45 minutos de San Antonio y a solo 30 minutos de Austin, visita San Marcos, su outlet es el más grande de Texas, ¡pues son dos en uno! En San Marcos Premium Outlets & Tanger Outlets date un gusto en sus más de 145 marcas de lujo, ¡hay tiendas que no encontrarás en ningún otro outlet texano!

*Haz un road trip y visita: San Antonio, Fredericksburg, Waco y Austin.

En Waco hay boutiques, cervecerías locales y spas que debes visitar

7. De shopping por el sur de Texas

Está a sólo ocho kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos, este enorme mall en McAllen tiene más de 170 tiendas, un patio bar, una fuente interactiva y es pet friendly. Sus centros comerciales más conocidos son Las Americas Premium Outlets, La Plaza Mall y Las Tiendas.

Laredo es un lugar clásico para hacer compras pues cuenta con tiendas de moda, centros comerciales como The Outlet Shoppes at Laredo, El Mercado y The Mall del Norte.

*Haz un road trip y visita: Corpus Christi, South Padre Island y Boca Chica Beach.

5 tips para sacarle más jugo al shopping en Texas

1) Mantente al tanto de las ofertas de último minuto pues algunas tiendas ofrecen descuentos adicionales o sorpresas en las horas finales del Black Friday.

2) Descarga las apps de tus tiendas favoritas pues te llegarán notificaciones de descuentos exclusivos.

3) Suscríbete a los newsletters de los malls, outlets y tiendas que visitarás y recibe información sobre ofertas especiales, códigos promocionales y descuentos extra.

4) Sigue las redes sociales y las páginas de turismo oficiales tanto de las ciudades que visitarás como de las tiendas pues a menudo publican ofertas y códigos de descuento en tiempo real.

5) ¡A madrugar! La mayoría de las tiendas abren desde las 6:00 am, llega con anticipación y evita multitudes. Los outlets de San Marcos extenderán el horario en Black Friday de 6:00 am a 10 pm.

¡Más dinero para seguir de compras!

¿Sabías que a los turistas mexicanos, en los outlets les reembolsan impuestos (el famoso TAX)? Visita 4N Tax Refound en San Marcos,¡para que te regresen dinero en efectivo! ¿Qué necesitas? Ir con tiempo porque siempre hay filas, tus tickets y tus compras, tu pasaporte y la información de tu vuelo de regreso. ¿Cómo funciona? Te regresan un porcentaje del total de la suma de los impuestos entregados, aceptan tickets de las tiendas que participan en el programa y con un consumo mínimo de 10 dólares de TAX, pueden ser acumulables si son de la misma tienda.