La comida mexicana conquista el mundo y en Las Vegas es un imperdible. Chefs mexicanos han logrado montar restaurantes para brindar experiencias culinarias de deleite y algunos extranjeros se han encantado tanto por los platillos mexicanos que han llevado su propia interpretación a establecimientos en esta ciudad.

Si pasas el 15 y 16 de septiembre en Las Vegas es inevitable que inicies tu día con un buen desayuno mexicano o que cierres la noche con unos tacos. Esta es una selección de restaurantes para disfrutar en las fiestas patrias.

1. Cañonita

Cañonita ha sido nombrado uno de los 10 mejores restaurantes de comida mexicana en Las Vegas por USA Today y uno de sus grandes atractivos es que se ubica al lado del canal de Grand Canal Shops en el hotel The Venetian, por lo que su vista es magnífica y todo el tiempo pasan las vistosas góndolas.

El restaurante está a cargo del chef Daniel Márquez, nacido y criado en la Ciudad de México. La comida busca evocar los recuerdos de los platillos que se sirven en la capital mexicana y lo logra bastante bien.

Su menú repasa los platillos más típicos de la cocina mexicana, como el pozole, el mole con pollo, los tacos y la barbacoa. También incluye algunos que han sido bien recibidos por los estadounidenses: burritos, carne asada, flautas y enchiladas. Los precios de los platos fuertes van de los $20 a los $32 dólares.

Aquí podrás acompañar tu comida con las tradicionales aguas frescas o iniciar la fiesta con margaritas. Su Happy Hour es de lunes a jueves de 2:00 a 5:00 pm.

Si buscas sabor mexicano, porciones grandes de comida y una vista clásica de Las Vegas, Cañonita es el lugar indicado.

Dirección: 3377 Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109.

Horario: Lunes a jueves de 11:00 am a 10:00 pm. Viernes, sábados y domingos de 10:00 am a 10:00 pm.

2. Cabo Wabo Cantina

Para iniciar el día con un desayuno que te recuerde a México, ve a Cabo Wabo Cantina. Está ubicada en el corazón de Miracle Mile Shops en Planet Hollywood, con una linda vista del Strip de Las Vegas y de las fuentes del Bellagio. Sus instalaciones buscan recrear el ambiente que se vive en las playas de Cabo San Lucas.

Cabo Wabo Cantina sirve platillos del chef Tacho Kneeland. Sus opciones de desayuno van desde los clásicos chilaquiles verdes, huevos rancheros y quesadillas hasta machaca con huevo cuyo sabor te hará sentir más cerca de casa. El precio por platillo ronda los $15.95 dólares.

Lo increíble de Cabo Wabo es que su cocina no es pretenciosa y sus platillos, sencillos a la vista, guardan sabores mexicanos increíbles. La salsa morita de los huevos rancheros te sorprenderá y sus chilaquiles no tienen nada que envidiarle a los que se sirven en Ciudad de México.

Por supuesto, Cabo Wabo tiene micheladas, margaritas y una buena selección de cervezas mexicanas. La opción ideal si te hospedas en esta parte del Strip.

Dirección: 3663 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109.

Horario: Lunes a sábado de 8:00 am a 1:00 am. Domingos de 8:00 am a 11:00 pm.

3. Uno más: Street Tacos + Spirits

Si este 15 y 16 de septiembre estás en Las Vegas, y quieres deleitarte con unos buenos tacos de sabor mexicano, tienes que ir a Uno Más Street Tacos + Spirits, un restaurante ubicado dentro del hotel Sahara al final del Strip.

El establecimiento está especializado en tacos y cada uno cuesta $7 dólares, pero también puedes pedir dos por $13 dólares o tres por $19 dólares. Hay tacos de birria con consomé, carne asada, pescado, camarón, al pastor, tinga, pollo asado y más. Todos, de buen tamaño. Otras opciones en el menú son guacamole, burritos y de postre churros riquísimos.

Acompaña tus tacos de margaritas. La clásica es la Uno Más, pero otras tienen sabor mango y pepino que son un gran complemento. Sin duda, serán lo que necesitas para encender la fiesta mexicana.

Uno Más Street Tacos + Spirits ambienta la noche con música mexicana y latina. Además, hay elementos decorativos alusivos a México, como pinturas intervenidas por cactus y calaveras.

Ubicación: 2535 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109.

Horario: Domingo a jueves de 11:00 am a 11:00 pm. Viernes y sábado de 11:00 am a 2:00 am.