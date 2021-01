A partir del 26 de enero cambian los requisitos para viajar a Estados Unidos por avión. Por la frontera terrestre aún permanecen las restricciones antes impuestas.

1) Viajar por avión a Estados Unidos

Prueba negativa de Covid-19

Por instrucciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), las aerolíneas comenzarán a exigir una prueba negativa de Covid-19 a los viajeros que vuelen desde el extranjero hacia Estados Unidos a partir del 26 de enero de 2021.

La medida aplica para viajeros extranjeros y los mismos estadounidenses. Si tienen intenciones de viajar a la Unión Americana, deberán realizarse una prueba no más de 3 días antes de abordar su vuelo.

Los pasajeros deberán presentar su prueba PCR o de antígenos al personal de la aerolínea antes de abordar su vuelo. Si recientemente se recuperaron del Covid-19, deberán confirmar que la información que presentan es verdadera en forma de certificación.

Para ayudar a los viajeros, la Embajada de Estados Unidos en México publicó una lista con lugares donde hacen pruebas de Covid-19 en México. Da clic aquí o entra al enlace del tuit para verla.

Visit @CDCgov for more info. Review our list of COVID-19 testing sites in Mexico. https://t.co/H2wHOG5kBq — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) January 21, 2021

En este enlace conoce los aeropuertos donde podrás realizarte la prueba de Covid-19 antes del viaje. Hay más de 12 en México.

¿Qué hay de la cuarentena?

El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para exigir que los viajeros permanezcan en cuarentena o aislamiento a su llegada a Estados Unidos. Sin embargo, aún no se emite una fecha para que esta medida entre en vigor.

Los detalles oficiales sobre cuándo entrará en vigencia, están siendo revisados ​​por varias agencias federales que se ocupan de los viajes aéreos y la salud pública y se anunciarán en los próximos días.

Por ahora, sólo se sugiere a los viajeros permanecer en casa durante 7 días después del viaje para ayudar a frenar la propagación de Covid-19 dentro de las comunidades de Estados Unidos. Pero aún no hay un seguimiento obligatorio.

Se sugiere hacer una prueba de Covid-19 de 3 a 5 días de la llegada a Estados Unidos. Sin esta prueba, la cuarentena sugerida es de 10 días.

Cubrebocas

Es obligatorio usar un cubrebocas en los aeropuertos y al abordar el avión. No uses mascarillas con válvula, pues muchas aerolíneas no los permiten.

Pasaporte mexicano vigente

Si eres mexicano y quieres viajar al extranjero, debes contar con un pasaporte vigente durante, al menos, el tiempo que te quedarás en Estados Unidos. Lo ideal es que sea vigente por 6 meses, pues los oficiales de Migración pueden darte hasta 6 meses de estancia.

Visa de Estados Unidos

Durante la pandemia sí puedes viajar a Estados Unidos por avión con una visa de turista B1/B2. No hay restricciones de entrada por motivo de viaje en este medio de transporte. No obstante, revisa antes que tu visa sea vigente.

Restricciones para ciertos países

Estados Unidos negará la entrada vía aérea a viajeros que hayan estado en los últimos 14 días en la zona Schengen de la Unión Europea, el Reino Unido, Irlanda y Brasil.

2) Viajar a Estados Unidos por tierra

Estados Unidos y México acordaron extender las restricciones al tránsito en la frontera terrestre que comparten.

Viajes esenciales

Al menos hasta el 21 de febrero de 2021, estará restringido el paso por la frontera terrestre a viajeros que no demuestren que su viaje es esencial. No obstante, ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes sí pueden cruzar hacia Estados Unidos.

Al cruzar por tierra no es necesario presentar una prueba negativa de Covid-19. Sin embargo, sólo pueden viajar por la frontera terrestre:

1) Para trabajar en el sector de la agricultura.

2) Para asistir a una institución educativa.

3) Para recibir un tratamiento médico.

4) Para apoyar en las labores de emergencias como funcionario público, refuerzo para el gobierno o personal de emergencia.

5) Como trabajador involucrado en el comercio transfronterizo.

6) Militares o diplomáticos que llevarán a cabo operaciones.

7) Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que regresan a Estados Unidos.

Visa y pasaporte

Todos los extranjeros que soliciten el ingreso a Estados Unidos deberán contar con visa y pasaporte vigentes, así como recibir la autorización de un oficial de Aduanas. Pueden pedirte pruebas de que tu viaje es esencial. Considéralo.

No pueden viajar a Estados Unidos por tierra quienes tienen intenciones de viaje turísticas, de visita de familiares o compras.

Si deseas viajar por motivos de turismo, ocio, compras o visita de familiares y amigos deberás hacerlo por avión o postergar tu viaje hasta que se levanten las restricciones terrestres.

Permiso I-94

Las personas que viajarán 40 kilómetros lejos de la frontera o que permanecerán en Estados Unidos por más de 30 días deben tramitar la Forma I-94, marca el día de ingreso al país y la fecha límite en que el visitante debe de salir del país.

Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza realiza una breve entrevista al llegar a los puertos de entrada al país. El oficial determina si permite el ingreso del extranjero y define si puede permanecer en el país por días, semanas o hasta meses, si el motivo de su viaje lo amerita.