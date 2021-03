El último año ha sido desafiante para el turismo y aún más para la industria de los cruceros. No obstante, la confianza de reactivación económica crece a medida que se multiplica la aplicación de vacunas contra Covid-19.

En un tono más optimista, Disney Cruise Line publicó los itinerarios de sus cruceros para el verano de 2022. Por el momento no se incluyen los barcos de la línea Disney Wish, pero sí los de Disney Dream (Bahamas), Disney Magic (Europa), Disney Wonder (Alaska) y Disney Fantasy (Caribe).

Los cruceros de Disney son reconocidos a nivel mundial por tener instalaciones de primer nivel: piscinas limpias, espectáculos inspirados en las películas Disney, restaurantes variados y camarotes de lujo.

Si quieres vivir la experiencia, debes saber que las reservaciones al público en general se abrirán a partir del jueves 25 de marzo. Llama al (800) 388-4513 a partir de las 8:00 a.m. o entra a su página web https://disneycruise.disney.go.com/.

1) Disney Magic Summer 2022

La mayoría de los viajes sale de Miami, Florida, para dirigirse a Europa con itinerarios familiares y hacia algunas islas griegas cuyos viajes se suspendieron en 2020 y 2021.

1) Crucero transatlántico de 13 noches desde Miami a Barcelona. Sale el 8 de mayo de 2022.

Miami, Florida • En el mar • En el mar • En el mar • En el mar • En el mar • En el mar • Ponta Delgada (Azores), Portugal • En el mar • Lisboa, Portugal • Cádiz, España • Málaga, España • Cartagena, España.

2) Crucero de 5 noches por el Mediterráneo desde Barcelona. Sale el 18 de julio de 2022.

Barcelona, ​​España • Cannes, Francia • Civitavecchia (Roma), Italia • Livorno, Italia • En el mar

3) Crucero de 6 noches por el Mediterráneo desde Barcelona a Civtavecchia. Sale el 4 de junio de 2022.

Barcelona, ​​España • Villefranche, Francia • Génova (Milán), Italia • Livorno, Italia • En el mar • Nápoles, Italia.

4) Crucero de 8 noches por el Mediterráneo con las islas griegas desde Civitavecchia. Sale el 2 de junio de 2022.

Civitavecchia (Roma), Italia • Messina (Sicilia), Italia • En el mar • Santorini, Grecia • El Pireo (Atenas), Grecia • Mykonos, Grecia • En el mar • Nápoles, Italia.

5) Crucero de 7 noches por el norte de Europa desde Copenhague. Sale el 8 de agosto de 2022.

Copenhague, Dinamarca • En el mar • Tallin, Estonia • San Petersburgo, Rusia • Helsinki, Finlandia • Estocolmo, Suecia • En el mar.

6) Crucero de 7 noches por las islas británicas desde Dover. Sale el 11 de septiembre de 2022.

Dover, Inglaterra • Portland, Inglaterra • Cobh (Cork), Irlanda • Liverpool, Inglaterra • Belfast, Irlanda del Norte • Greenock, Escocia • En el mar.

2) Disney Wonder Summer 2022

1) Crucero de 7 noches por Alaska desde Vancouver. Hay fechas salientes desde el 16 de mayo hasta el 12 de septiembre.

Vancouver, Canadá • En el mar • Glaciar Dawes, Alaska • Skagway, Alaska • Juneau, Alaska • Ketchikan, Alaska • En el mar.

2) Crucero de 7 noches por Alaska desde Vancouver. Sale el 6 de junio y el 1 de agosto de 2022.

Vancouver, Canadá • En el mar • Glaciar Dawes, Alaska • Icy Strait Point, Alaska • Juneau, Alaska • Ketchikan, Alaska • En el mar.

3) Disney Dream Summer 2022

1) Crucero de 3 noches por las Bahamas desde Puerto Cañaveral. Sale el 3 de junio de 2022.

Puerto Cañaveral, Florida • Castaway Cay • En el mar.

2) Crucero de 4 noches por las Bahamas desde Miami. Sale el 29 de agosto y el 5 de septiembre de 2022.

Miami, Florida • En el mar • Nassau, Bahamas • Castaway Cay

4) Disney Fantasy Summer 2022

1) Crucero de 5 noches por el Caribe occidental desde Puerto Cañaveral. Sale el 16 de julio de 2022.

Puerto Cañaveral, Florida • En el mar • Cozumel, México • En el mar • Castaway Cay

2) Crucero de 7 noches por el Caribe oriental desde Puerto Cañaveral. Sale el 25 de junio de 2022.

Puerto Cañaveral, Florida • En el mar • En el mar • Tortola, Islas Vírgenes Británicas • St. Thomas, USVI • En el mar • Castaway Cay.

3) Crucero de 7 noches por el Caribe occidental desde Puerto Cañaveral. Las fechas de salida son 4 de junio, 18 de junio, 2 de julio, 30 de julio, 13 de agosto, 27 de agosto y 10 de septiembre.

Puerto Cañaveral, Florida • En el mar • Cozumel, México • Gran Caimán • Falmouth, Jamaica • En el mar • Castaway Cay.

Puedes ver el precio de cadacrucero en este enlace.