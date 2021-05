Los pretzels cuánticos, los sándwiches Pym-ini y una bebida Pingo Doce son solo algunos de los elementos del menú temático que sumergirá a los visitantes en Avengers Campus, una tierra completamente nueva que se inaugurará el 4 de junio de 2021 en Disney California Adventure Park en Anaheim, California.

Dentro del Campus de los Vengadores, invitados de todas las edades serán invitados a formar equipo con los Vengadores y sus aliados para entrenar y convertirse en la próxima generación de superhéroes. Los visitantes disfrutarán desde atracciones épicas y encuentros heroicos hasta la comida y bebidas, una forma más de arraigarse en esta nueva tierra en Disneyland Resort.

El humor y la fantasía de los Vengadores se manifiestan en platos deliciosos que todos disfrutarán. El equipo de alimentos y bebidas de Disneyland Resort colaboró ​​con Walt Disney Imagineering para desarrollar cuatro nuevos lugares para comer con historias únicas y menús aventureros exclusivos para Avengers Campus.

Para héroes y reclutas en movimiento, los pedidos móviles a través de la aplicación de Disneyland * estarán disponibles en las ubicaciones de alimentos y bebidas dentro de Avengers Campus. Los elementos del menú están sujetos a disponibilidad.

Cocina de prueba Pym

En Pym Test Kitchen Impossible ™, Ant-Man y The Wasp lideran un equipo de científicos de alimentos mientras son pioneros en un menú repleto de platos principales de tamaño inventivo, delicias pequeñas y bocados para compartir que brindan el "encendido" perfecto para cualquier recluta hambriento. Aquí, los investigadores están “reduciendo los problemas y aumentando las soluciones”, y los huéspedes se vuelven parte de la experiencia de Pym Technology tan pronto como ingresan a Pym Test Kitchen.

Así como Ant-Man y The Wasp usaron “ partículas Pym” para crecer y encoger casi cualquier cosa, Pym Test Kitchen aplica esta ciencia innovadora a la creación de alimentos. Este potencial libre permite que Pym Test Kitchen muestre alimentos normales a escalas inusuales. Por ejemplo, mientras los invitados observan a los científicos de alimentos de Pym trabajando en el laboratorio de la cocina, verán un pretzel de tamaño regular transportado a través de un túnel cuántico, ¡y saldrán de gran tamaño!

Foto: Cortesía de AdNova y Disney News

Los alimentos cotidianos tocados por “partículas Pym” adquieren una presencia del tamaño de un héroe; las partículas rojas encogen los alimentos y las partículas azules los hacen crecer. Los huéspedes podrán probar alimentos que incluyen:

Un pretzel cuántico ampliado y para compartir se sirve caliente con una salsa de cerveza cheddar fuerte.

Para más de una comida, los invitados pueden optar por Impossible ™ Spoonful , albóndigas grandes y micro a base de plantas con pasta, servidas en una cuchara de gran tamaño con un tenedor pequeño.

Foto: Cortesía de AdNova y Disney News

El “Pym-ini” es un panini sobre focaccia tostada con salami, jamón de romero, provolone y salsa marinara, que se puede servir por rebanada o como un sándwich largo de varias porciones para una familia o grupo.

Foto: Cortesía de AdNova y Disney News

El sándwich de pollo Not So Little presenta una deliciosa pechuga de pollo frito con teriyaki y salsas de chile rojo, ensalada de repollo en escabeche y crocantes crujientes de papa.

¿Qué va bien con todos estos elementos? Un vaso de Pingo Doce , la bebida claramente verde de la tradición de Avenger que solo estará disponible en Pym Test Kitchen en Avengers Campus.

A los huéspedes les puede gustar el Proton PB&J Punch, una bebida especial sin alcohol.

Los jóvenes científicos en ciernes disfrutarán experimentando con el clásico Laboratorio de sabores PB&J , que presenta una placa de Petri llena de mantequilla de maní, mermelada y pan que se encogió con "Partículas Pym". Los niños y los técnicos de laboratorio jóvenes usan una cuchara de madera para construir su propia versión de un PB&J.

Las albóndigas Mini Pasta & Impossible ™ y el Teeny Pym-ini son porciones similares y reducidas de las ofertas para adultos destinadas a los reclutas más jóvenes.

Incluso los recipientes para servir y los utensilios en Pym Test Kitchen no escapan a los efectos de las “partículas Pym”, que resultan en una presentación visualmente divertida y caprichosa. Y lo mismo ocurre con los postres; los invitados se deleitarán en el Choco Smash CANDY Bar, que presenta chocolate negro en el exterior, maní, turrón, caramelo y un brownie de chocolate en el interior. Esta barra de chocolate fuera de este mundo es otra delicia para compartir de Pym Test Kitchen.

En los vestíbulos se colocarán latas gigantes de refrescos y botellas de condimentos para que los comensales puedan aprovechar sus acompañamientos. Los asientos al aire libre son un gran lugar para observar a los superhéroes en el campus de los Vengadores.

Foto: Cortesía de AdNova y Disney News

Laboratorio de degustación Pym

Pym Tasting Lab , que se encuentra junto a Pym Test Kitchen, cuenta con una lata de cerveza de gran tamaño que indica que hay bebidas para adultos disponibles. Scott Lang (Ant-Man) de alguna manera convenció a Hope Pym (The Wasp) de que, en aras de la ciencia, también deberían experimentar con bebidas.

Este mostrador al aire libre cuenta con ocho cervezas artesanales, que van desde lager pilsner fermentada en frío hasta una lager ámbar. Algunas de las cervezas se servirán con un sistema de tiro inverso que, gracias a los científicos de alimentos, llena el vaso de abajo hacia arriba.

Foto: Cortesía de AdNova y Disney News

Además, los huéspedes pueden saciar su sed con cuatro opciones de cócteles de cerveza. Los favoritos incluyen The Regulator , un brebaje refrescante de cerveza de trigo con sabor a mango y un final picante, y Molecular Meltdown , que incluye una cerveza negra de malvavisco y helado de vainilla cubierto con mini malvaviscos.

Pym Tasting Lab también ofrece seltzers duros de temporada. Una opción es el Particle Fizz, que combina diferentes seltzers de temporada junto con burbujas de sabor. Estas bebidas alcohólicas se servirán en un vaso de precipitados de recuerdo que los huéspedes pueden comprar para llevarse a casa. Los huéspedes también pueden optar por un Mini vuelo de cerveza de pintas del tamaño de una pinta , que ofrece cuatro mini jarras de cerveza servidas en una regla ampliada, otro artículo de recuerdo incluido en la compra del vuelo de degustación.

Los bocadillos en Pym Tasting Lab presentan grandes sabores en un bocadillo masticable del tamaño de un bocado. Las Moléculas de Snack son una combinación cálida de microgranos dulces y salados con mini pretzels, maní tostado con miel y sorgo dulce y picante.

Palacio de Shawarma

En Shawarma Palace, los invitados y héroes en movimiento pueden comprar algunos de los bocadillos favoritos inspirados en el shawarma. Los fanáticos recordarán que después de la Batalla de Nueva York, los exhaustos Vengadores aceptaron la oferta de Tony Stark de probar la comida en el "local de shawarma" a dos cuadras de la zona de batalla. Allí, en el Palacio Shawarma, los Vengadores descubrieron su nueva comida favorita. A los Vengadores les encantó tanto la comida que invitaron a la tripulación del Palacio Shawarma a abrir un carrito de comida en el Campus de los Vengadores.

Foto: Cortesía de AdNova y Disney News

Shawarma Palace, adornado con recuerdos para los fanáticos de los Avenger, ofrece deliciosos envoltorios para los héroes en movimiento. New York's Tastiest , está relleno con fragante shawarma de pollo y ajo para untar y salsa de yogur de coco y tahini, servido con verduras en escabeche. The Impossible ™ Victory Falafel es una envoltura de falafel a base de plantas que se sirve con verduras en escabeche.

Golosinas Terran

El coleccionista, Taneleer Tivan, no limitó su colección a adorables inadaptados; También está preparando un menú extraño y maravilloso de comidas intergalácticas en Terran Treats , un carrito de comida cerca de Guardians of the Galaxy - Mission: BREAKOUT! Aquí, los huéspedes encontrarán la Ración Sweet Spiral, espirales de churro con colores y sabores únicos, y el Cosmic Cream Orb , un bollo de crema crujiente con mousse de tarta de queso de frambuesa batida. Estas son solo algunas versiones de los brebajes que ha concebido para atraer a los invitados a su Fortaleza. De hecho, el eslogan de Tivan para este carrito es "mezcla de alimentos para los terran".

Foto: Cortesía de AdNova y Disney News

Con información de AdNova y Disney News