Hugo y Rubén Ortega, los mexicanos que triunfan en la escena culinaria de Houston

Houston ofrece un amplio panorama en cuanto a gastronomía se refiere y es que es hogar de un sinfín de restaurantes de comida nacional e internacional que explotan los mejores sabores y tradiciones, en especial aquellos con toque e influencias mexicanas.

Rubén y Hugo Ortega son grandes expositores de la comida mexicana en la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos gracias a su talento en la cocina como chefs de alto nivel.

Los hermanos, con orígenes de la Ciudad de México y Puebla llegaron a Estados Unidos desde muy jóvenes para poner en práctica su talento culinario de herencia familiar, así como los aprendizajes que recogieron durante su tiempo en México.

Ambas celebridades de la industria son líderes de H Town Restaurant Group, una organización dedicada a la hospitalidad y propietaria de varios restaurantes en con sede Houston, Texas.

Asimismo, ambos son los únicos prestigiosos mexicanos en conquistar los Premios James Beard creados para reconocer lo mejor de lo mejor en la cocina, chefs, restauradores y autores de la industria de forma anual.

¿Quién es Hugo Ortega?

Hugo Ortega es el chef ejecutivo y propietario de H Town Restaurant Group. Se mudó a Estados Unidos a los 17 años para probar suerte en la industria luego de aprender las habilidades culinarias y sabor de su madre y abuela, ambas expertas en la preparación del mole.

Llegó a Houston para trabajar como lavaplatos y ayudante de camarero en Backstreet Cafe al tiempo en que se graduaba de la escuela culinaria.

Junto a su esposa, Tracy Vaught, Hugo se convirtió en el chef ejecutivo y propietario de Backstreet Cafe. A su éxito le siguieron las aperturas de Hugo’s, Caracol, Xochi y URBE, así como el lanzamiento de dos libros de cocina: Hugo Ortega’s Street Food of Mexico y Backstreet Kitchen: Seasonal Recipes from Our Neighborhood Cafe. Posteriormente se convirtió en el primer chef mexicano en obtener el Premio James Beard.

El 20 de junio de 2017, el alcalde de Houston, Sylvester Turner, declaró el Día de Hugo Ortega en la ciudad para reconocer sus logros y talento.

¿Quién es Rubén Ortega?

Especialista en el tamal de dulce, bocadillos de chocolate y otras delicias pasteleras, Ruben Ortega ha obtenido un lugar privilegiado en la industria de la comida en Houston gracias a su talento y esfuerzo de años.

Al igual que su hermano, se crió en México y Puebla, obtuvo sus conocimientos gracias a las enseñanzas de su tía que se dedicaba a la repostería.

Cuando cumplió los 17 años viajó a California en busca del sueño americano y luego se mudó a Texas para trabajar con Hugo.

Es graduado del Programa de Artes Culinarias en Houston Community College y acreedor del primer lugar en el concurso de cocina estatal de 1993 de la Federación Culinaria de Texas.

Entre sus distinciones destaca el título de Pastelero del Año en los Premios Tastemaker y en los Premios Culinarios de Houston.

Si bien ha destacado por mérito propio, también ha colaborado con su hermano para elevar su éxito y afianzar su talento trabajando en sus libros de cocina.

Por si no fuera suficiente, es la mente principal del menú de repostería de los restaurantes de H Town Restaurant Group.

