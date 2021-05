Lo que debes saber para vacunarte como turista en la Ciudad de Nueva York

“Nunca ha sido tan fácil vacunarse contra Covid-19 en Nueva York”, es el mensaje del gobierno de la ciudad en la página que ofrece las vacunas contra el coronavirus.

Y es que si antes reservaban las vacunas para sus residentes ahora las ofrecen para turistas y cualquier persona sin necesidad de mostrar una identificación que compruebe la residencia en la ciudad. La oferta ha superado la demanda de vacunas.

De hecho, en la ciudad de Nueva York ya no saben qué hacer para que más población se inocule. Ofrecen incentivos como entradas de béisbol a cambio de vacunarse, tarjetas para viajes en el metro e incluso cervezas gratis.

Haven’t gotten your #COVID19 vaccine yet? Now’s the time — and when you get your vax, we’re giving back! https://t.co/Bb070J0ECX pic.twitter.com/xQLPovImMD

Si ya tienes pensado viajar a la Gran Manzana para vacunarte, esto es lo que debes saber.

La ciudad ha lanzado un programa de vacunación masiva y cualquier persona puede vacunarse de manera gratuita gracias a un programa piloto que aplica la dosis única de Johnson & Johnson a turistas.

Desde hace unos meses, circuló el rumor infundado de que Estados Unidos quitaba las visas de turista a los extranjeros que se vacunaran en sus ciudades. Lo cierto es que el gobierno no ha quitado ni cancelado visas por esta razón.

De hecho, la visa B1/B2 es válida para viajar por tratamiento médico a Estados Unidos. Lo mejor es decir que vas por turismo al momento de ser entrevistado por el oficial de CBP, pero si dices que vas a vacunarte tampoco debes tener problemas.

En Nueva York aplican las vacunas de Pfizer, Moderna y Jansen de Johnson & Johnson. Si vas como turista, es mejor optar por la de Johnson & Johnson porque es de una sola dosis. Así no tendrás que regresar en 20 días a aplicarte una segunda inyección ni hospedarte por un tiempo prolongado.

1) Comprobar que tienes más de 16 años para vacunarte (sirven licencia de conducir, pasaporte extranjero válido.

2) Completar el formulario de vacuna COVID-19 del estado de Nueva York antes de la cita.

3) Usar el cubrebocas el día de la cita.

Puedes leer los requisitos en la página oficial aquí.

La oferta de vacunas es tan grande en New York City que ya es posible vacunarse sin cita previa. En este enlace encontrarás un listado de lugares donde puedes acudir sin cita. Recuerda, si vas como turista y no quieres regresar es mejor elegir un sitio donde apliquen Johnson & Johnson de una sola dosis.

Del 12 al 16 de mayo están aplicando la monodosis en algunas estaciones del metro de Nueva York. Si irás en una fecha posterior, investiga si aún están aplicando las vacunas.

Esta es su cuenta de Twitter.

Today’s the day!



Now through Sunday, we’re hosting pop-up vaccine sites at 6 subway stations across the 5 boroughs. Even better: get your shot with us and we’ll give you a FREE 7-Day MetroCard.



Let’s get you vaccinated! See sites and more here: https://t.co/YSy4nJ6V6f