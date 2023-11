Pongan atención, amantes de la Luna y espectáculos astronómicos , porque el espectáculo estelar de los cielos oscuros de noviembre está a punto de llegar para despedir a la temporada más nostálgica del año.

Se trata de la Luna llena del Castor o Luna llena helada, una de las magníficas y brillantes Lunas que caracterizan al otoño y la última de la temporada.

¿Por qué se llama Luna del castor o Luna helada?

Los nombres de la Luna llena, utilizados por The Old Farmer’s Almanac, provienen de varios lugares, influencias nativas americanas, americanas coloniales y europeas. Desde la antigüedad el nombre se aplica para todo el mes lunar y no sólo para la Luna que sale una vez.

La Luna llena de noviembre recibe el nombre de Beaver Moon, como se le conoce en inglés, o Luna de Castor, debido a que es la época del año en que los castores comienzan a refugiarse en sus madrigueras con suficientes reservas de alimentos para el invierno.

Asimismo, durante noviembre, en la época del comercio de pieles de América del Norte, se daba la caza de castores para obtener su piel y usarla en el invierno, según detalla The Almanac.

Otro nombre que recibe es el de la Luna llena helada, esto debido al clima frío en Norteamérica que comienza a sentirse previo al invierno. Este nombre fue puesto por los pueblos nativos Cree y Assiniboine.

Según The Almanac, el hecho de que notemos un brillo diferente y un gran tamaño tiene que ver con el efecto de Ilusión Lunar.

Siempre que la Luna comienza su ascenso sobre el horizonte, luce más grande y brillante porque “se le ve en relación con objetos terrestres, como chimeneas o árboles, cuyo tamaño y forma dan escala. Tu cerebro compara el tamaño de la Luna con los árboles, edificios u otros puntos de referencia y, de repente, ¡la Luna parece enorme”, dice The Almanac.

Por su parte, “cuando la Luna está en lo alto, se ve empequeñecida por el vasto hemisferio de los cielos y aparece ante nuestros ojos como un pequeño disco en el cielo”.

¿Cuándo es la Luna llena de noviembre?

Prepárate y voltea a ver al cielo para que puedas disfrutar del satélite natural de la Tierra adornando el cielo con su forma esférica y brillo singular.

La Luna llena del Castor o Luna llena helada es la última de otoño; la siguiente le dará la bienvenida al invierno en el hemisferio norte.

Comenzará a subir por los cielos oscuros después del atardecer del lunes 27 de noviembre de 2023 y podrá verse sobre la constelación de Géminis.

Sin embargo, nuestro satélite natural se verá grande y brillante desde la noche del domingo 26.