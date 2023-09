Septiembre está cerrando con la llegada del otoño, pero también con su Luna llena de temporada.

Se trata de la Luna llena de Cosecha, que sucederá al mismo tiempo que la última Superluna del 2023 de las cuatro que tuvo el año.

En realidad esta Luna no está vinculada a un mes específico como el resto de las Lunas del año, sino que está vinculada al equinoccio de otoño en el hemisferio norte.

¿Por qué se llama Luna llena de Cosecha?

Los nombres de la Luna llena utilizados por The Old Farmer’s Almanac provienen de varios lugares, influencias nativas americanas, americanas coloniales y europeas. Desde la antigüedad el nombre se aplica para todo el mes lunar y no sólo para la Luna que sale una vez.

Sin embargo, esta Luna en específico no está vinculada a ningún mes, sino al equinoccio de otoño, que en 2023 fue el pasado 23 de septiembre.

Normalmente ocurre en septiembre y cada cinco años, en promedio, ocurre en octubre, según la alineación del ciclo lunar con el calendario gregoriano, explica The Almanac.

Cuando ocurre en septiembre, la Luna llena de Cosecha reemplaza a la Luna llena de Maíz, cuando ocurre en octubre reemplaza a la Luna llena del Cazador.

¿Cuándo ver la Luna llena de Cosecha?

La Luna más cercana al equinoccio de otoño en el hemisferio norte. La Luna llena de Cosecha llegará el 29 de septiembre de 2023 después del atardecer y llegará a su punto más brillante en la madrugada del 30; la Luna podrá admirarse ya brillante y cerca a partir del 28.

Última Superluna del año

La Luna de Cosecha coincide con la última Superluna del 2023, que ocurre cuando la Luna llena está cerca del perigeo.

De acuerdo con la explicación científica de la NASA , este fenómeno es un efecto percibido desde la Tierra en el que el satélite natural se ve más grande de lo normal. En realidad, se ve de gran tamaño y más brillante porque la órbita de la Luna está más cerca de la Tierra, lo que científicamente se llama perigeo.