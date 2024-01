La primera Luna llena del 2024 está a punto de ocurrir bajo el nombre de Luna llena de Lobo en medio de varios eventos astronómicos característicos de enero.

¿Por qué se llama Luna de Lobo?

Su nombre se debe a que en la actualidad se creía que los lobos aullaban más durante enero que en el resto del invierno debido al hambre.

Por tradición se cree que los lobos aúllan más en enero también para localizar a su manada, reforzar los vínculos sociales, coordinar la caza y definir el territorio.

The Old Farmer’s Almanac explica que el nombre de cada Luna del año proviene de las culturas nativas americanas, americanas coloniales y europeas. Cabe resaltar que el nombre se aplica para todo el mes lunar y no sólo al evento momentáneo.

El fenómeno del mes tiene otros nombres dentro de la cultura popular como Luna Fría, Luna Explica Helada, Luna Congelada, Luna Severa y Hard Moon, que se refieren a las frías heladas del mes de enero en el hemisferio norte y las gruesas y pesadas capas de hielo duro.

¿Cuándo ver la Luna llena de Lobo?

El satélite natural de la Tierra se verá a simple vista después del atardecer el jueves 25 de enero de 2024, aproximadamente, la Luna saldrá a las 6:32 de la tarde para comenzar su camino hacia lo alto del cielo y alcanzar su máxima luminosidad.

Su brillo máximo sucederá a las 11:54 pm hora de México; el miércoles 24 y el viernes 26, la Luna todavía se verá brillante y casi llena

La luminosidad se refiere al porcentaje de la superficie lunar orientada hacia la Tierra que se encuentra iluminada por el Sol. Cuando hay Luna llena, su luminosidad es del 100 por ciento.

The Almanac dice: “La Luna se encontrará en el lado opuesto de la Tierra al Sol, por lo que la cara de la Luna que mira hacia la Tierra estará completamente iluminada por los rayos del Sol”.

La Microluna de enero

La Luna de enero es conocida por la ciencia como Microluna, lo que se explica como lo contrario a las Superlunas .

El satélite estará en su punto más alejado de la Tierra, por lo que se verá pequeño comparado con su distancia en otros meses.; una Superluna es cuando está en su punto más cercano y se logra apreciar más grande y brillante de lo normal.

La Microluna sucederá el 29 de enero de 2024 a las 2:14 am, a una distancia estimada en 405 mil 781 kilómetros.