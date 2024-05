La ciudad de Nueva York se prepara para un 2026 histórico, con grandes acontecimientos como las celebraciones de América 250 y ocho partidos de la Copa Mundial de la FIFA, incluida la final, en el mayor escenario del mundo.

"La ciudad de Nueva York está preparada para recibir de nuevo algunos de los mayores acontecimientos deportivos y culturales del mundo, a la vez que da la bienvenida a docenas de aniversarios que marcarán un hito y a nuevas y emocionantes exposiciones, programas y espectáculos culturales hasta 2026”, comentó Fred Dixon, CEO y Presidente de New York City Tourism + Conventions.

ARTE & CULTURA

Este otoño, New York City Tourism + Conventions invita a los visitantes y locales a disfrutar de su programación especial de arte y cultura, que incluye It’s Time for CultureSM, NYC Broadway WeekSM y NYC Off-Broadway WeekSM. It's Time for Culture, que vuelve del 8 al 27 de octubre de 2024 en colaboración con Bloomberg Connects, muestra la diversa y abundante oferta cultural de la ciudad de Nueva York, invitando a los visitantes a sumergirse en el vibrante paisaje cultural. NYC Broadway Week, que se celebra cada dos años, y NYC Off-Broadway Week, que se celebra anualmente, ofrecen entradas al 2 por 1 para algunos de los espectáculos más populares de la temporada. NYC Broadway Week volverá del 3 al 15 de septiembre de 2024, y NYC Off-Broadway Week le seguirá más adelante en otoño.

Hasta el 28 de julio de 2024, el Museo Metropolitano de Arte presenta The Harlem Renaissance and Transatlantic Modernism, una exposición que explora cómo los artistas negros retrataron la vida moderna cotidiana durante los años 1920-40 en Harlem y en todo Estados Unidos en medio de la Gran Migración. Con 160 obras entre pintura, escultura, fotografía, cine y objetos efímeros, es el primer estudio de este tipo que se realiza en un museo de arte de Nueva York desde 1987.

El Museo Whitney de Arte Americano ha dado a conocer la lista de artistas que participarán en la Whitney Biennial 2024: Even Better Than the Real Thing, con 69 artistas y dos colectivos. Esta edición supone la 81ª entrega de la prestigiosa serie de exposiciones del museo, el estudio de arte americano más antiguo. El programa ya está abierto y se prolongará hasta el 11 de agosto de 2024. A partir del 25 de septiembre de 2024, el Whitney presentará Edges of Ailey, una completa exposición que celebra la vida y el impacto del bailarín estadounidense Alvin Ailey, con actuaciones diarias, talleres y una amplia gama de obras de arte y materiales de archivo.

Experimenta un viaje surrealista inspirado en Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas en el Jardín Botánico de Nueva York, en el Bronx, con Wonderland: Curious Nature, abierta al público del 18 de mayo al 27 de octubre de 2024. Los visitantes podrán seguir a los icónicos personajes a través de divertidas escenas en el jardín y explorar fantasiosas muestras hortícolas en el Conservatorio Haupt, con instalaciones de artistas de renombre como Yoko Ono, Alyson Shotz, Abelardo Morell y muchos más.

El New York Chinese Scholar’s Garden del Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden de Staten Island, un homenaje a la arquitectura de la dinastía Ming -uno de los dos auténticos jardines chinos clásicos al aire libre de Estados Unidos-, celebra este año su 25 aniversario. Fabricado en Suzhou (China), sus elementos incluyen tejas, pabellones y puentes. Inspirado en la poesía y la pintura antiguas, el jardín presenta magníficas formaciones rocosas que parecen montañas. Los visitantes pueden explorar pabellones, un sendero por un bosque de bambú, cascadas y un estanque lleno de carpas koi.

La Biblioteca y Museo Morgan celebra su centenario en 2024, 100 años después de su creación como institución pública por Jack Morgan. El museo, situado en el vecindario Murray Hill de Manhattan, ha inaugurado varias exposiciones, entre ellas Beatrix Potter: Drawn to Nature y Walton Ford: Birds and Beasts of the Studio. La próxima exposición de la campaña será Libertad para la imaginación: Dibujos de la donación Eveillard, que podrá verse a partir del 7 de junio de 2024.

Desde su creación en 1824, el Brooklyn Museum se ha convertido en un centro cultural mundial, impulsado por el espíritu innovador de su distrito. Con motivo de la celebración de dos siglos de iniciativas innovadoras, el museo invita al público a explorar exposiciones y eventos especiales que muestran su vibrante comunidad artística. Destaca el lanzamiento de exposiciones inmersivas como Solid Gold y Brooklyn Made. Además, el museo cuenta con un compositor residente, Niles Luther, que compone música para varias exposiciones y obras de arte in situ, lo que lo convierte en el único museo de Estados Unidos que ofrece una experiencia tan envolvente. A los visitantes les espera un año de descubrimientos y celebraciones con motivo de su bicentenario, que comenzará con la fiesta del 200 aniversario el 5 de octubre de 2024.

The Frick Collection, un destino popular para turistas y neoyorquinos desde hace casi 90 años, está siendo objeto de un importante proyecto de renovación y mejora para elevar la experiencia de los visitantes y la accesibilidad general. Prestando especial atención a la preservación de la integridad de la mansión de Carrère y Hastings de 1914, las actualizaciones críticas de la infraestructura garantizarán el más alto nivel de cuidado de sus colecciones de valor incalculable, como Madonna and Child, Adoration of the Magi, The Resurrection y otras. Cuando esté terminado, a finales de 2024, el museo ofrecerá un acceso sin precedentes a la residencia original de Henry Clay Frick, introducirá nuevas galerías en la segunda planta de la mansión y creará recursos esenciales para las colecciones permanentes, conservación, educación y programas públicos.

La nueva oferta de artes escénicas está revitalizando el panorama cultural de la Ciudad de Nueva York con la ampliación de salas emblemáticas y la aparición de nuevos escenarios. El histórico Apollo Theater estrenó recientemente el Teatro Victoria, su primera ampliación en 90 años, que introdujo dos nuevos escenarios y creó un campus artístico en Harlem. La temporada inaugural promete un cartel variado que incluye a Alex Harsley, Stefon Harris y David Hammons. Mientras tanto, en Brooklyn, el recién restaurado Brooklyn Paramount, convertido ahora en sala de conciertos, acoge diversos espectáculos en los que actuarán aclamados artistas como Sting, Liam Gallagher, St. Vincent, Orville Peck y muchos más en su cartel de 2024. Al otro lado del East River, el Ronald O. Perelman Performing Arts Center (PAC) se sitúa como señal de la expresión artística en Lower Manhattan, acogiendo a artistas emergentes y consagrados de diversas disciplinas desde su inauguración en septiembre de 2023. La temporada inaugural 2023-24 del PAC continúa este verano con el estreno de An American Solider, The Survival, Cats: «The Jellicle Ball» y mucho más.

HISTORIA

El Jackie Robinson Museum conmemora las innovadoras contribuciones de Jackie Robinson, el primer afroamericano que jugó en las Grandes Ligas y uno de los jugadores de béisbol más célebres de todos los tiempos. El legado de Robinson se extiende mucho más allá del campo de béisbol, ya que también realizó importantes avances en materia de derechos civiles, empoderamiento económico y justicia social. Desde ahora y hasta el 31 de diciembre de 2024, el museo ofrece un recorrido a pie autoguiado gratuito, Jackie Robinson's Harlem, para los visitantes que deseen profundizar en la conexión de Robinson con el vecindario.

La Ciudad de Nueva York es la cuna del movimiento LGBTQ+ moderno. El Stonewall Inn, escenario de los históricos disturbios de 1969, es un símbolo de resistencia que pronto se complementará con un centro de visitantes que abrirá sus puertas en junio de 2024. En el Upper West Side, el American LGBTQ+ Museum de la Sociedad Histórica de Nueva York, que abrirá sus puertas en 2026, será el primer museo del país dedicado a la historia LGBTQ+. Otros sitios culturales son el Leslie-Lohman Museum of Art, que celebra la identidad LGBTQ+ a través de exposiciones y programas que muestran la experiencia queer en constante evolución, así como Alice Austen House Museum, que presenta la obra de la fotógrafa pionera y es Sitio Nacional de Historia LGBTQ+ desde 2017.

En 2025, la ciudad de Nueva York celebra el 400 aniversario de la fundación de la colonia de Nueva Ámsterdam en 1625, un momento significativo en la historia de Norteamérica. Empezando por el asentamiento holandés en 1624, que evolucionó hasta convertirse en Nueva Ámsterdam, la colonia se expandió hasta convertirse en una bulliciosa comunidad de 9.000 personas antes de ser tomada por los británicos en 1664. Con motivo del aniversario, la Sociedad Histórica de Nueva York presenta The Castello Plan: Life in New Amsterdam, que podrá visitarse hasta el 14 de julio de 2024. La exposición ofrece una visión de la vida cotidiana de la colonia, las ideas holandesas de tolerancia y los inquietantes legados de la esclavitud y la desposesión de los nativos americanos.

La innovadora sensación de Broadway, Hamilton,, creada por Lin-Manuel Miranda, ganador de la beca MacArthur «Genius», celebra su décimo aniversario en el teatro Richard Rodgers en 2025. El espectáculo, que sigue el ascenso del padre fundador Alexander Hamilton mientras crea un legado que marcará el curso de la ciudad de Nueva York y de la nación, cuenta con varios galardones, entre ellos 11 premios Tony y un premio Pulitzer. El musical, que combina a la perfección hip-hop, jazz, R&B y Broadway, sigue cautivando al público y ofrece una nueva perspectiva de la historia de Estados Unidos.

Estados Unidos celebra su semi-quincentenario en 2026, con celebraciones y eventos emergentes de America250 por toda la costa este. Reconociendo la importancia histórica de la ciudad de Nueva York como primera capital del país y como modelo de innovación e influencia, la iniciativa pretende rendir homenaje al rico legado de la ciudad y a su prometedora evolución. Desde acontecimientos fundamentales como el primer Congreso de los Estados Unidos y el levantamiento de Stonewall hasta hitos culturales como el nacimiento del hip-hop en el Bronx, el papel de NYC en la configuración de prácticas y movimientos culturales innovadores sigue siendo incomparable. Con motivo de este hito, la ciudad acogerá una programación especial aún por anunciar, que destacará su papel como símbolo de diversidad, cultura y fuerza.

Con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos, el 4 de julio de 2026, el puerto de Nueva York será el escenario de Sail4th 250, la mayor flota de grandes veleros y barcos de casco gris jamás reunida. Haciéndose eco de celebraciones históricas como el bicentenario en 1976 y el centenario de la Estatua de la Libertad en 1986, flotas internacionales se reunirán en el corazón de la primera capital de la nación durante una semana. Esta ocasión servirá como símbolo de unidad entre los marinos de todo el mundo, reflejando los valores perdurables de libertad, esperanza y oportunidad dentro de los Estados Unidos.

DEPORTES

La ciudad de Nueva York cuenta con dos de todas las franquicias deportivas profesionales masculinas del área metropolitana, además de las ligas profesionales femeninas de baloncesto, fútbol y hockey sobre hielo. Estos equipos son: New York Yankees, New York Mets, New York Giants, New York Jets, New York Rangers, New York Islanders, New York Knicks, Brooklyn Nets, New York City FC y New York Red Bulls para las ligas masculinas, así como New York Liberty, NJ/NY Gotham FC y PWHL New York.

El béisbol es una de las actividades favoritas de los aficionados, tanto visitantes como residentes. Además de los New York Yankees y los New York Mets, la ciudad de Nueva York alberga dos franquicias de las ligas menores de béisbol: los Staten Island FerryHawks y los Brooklyn Cyclones. Los FerryHawks, que llevan el nombre del emblemático transbordador de Staten Island y se inspiran en los halcones de Cooper que adornan la isla, representan con orgullo al distrito como equipo profesional de béisbol de la Liga Atlántica. Con unas vistas incomparables del horizonte de la ciudad de Nueva York como telón de fondo, un partido de los FerryHawks promete entretenimiento para visitantes de todas las edades. En Brooklyn, los Cyclones acaparan la atención en el Maimonides Park de Coney Island, rindiendo tributo a su homónimo, la célebre montaña rusa. Ambos equipos han iniciado su temporada 2024, con partidos hasta septiembre de 2024.

El New York Sail Grand Prix regresa a la ciudad de Nueva York los días 22 y 23 de junio de 2024. Como duodécima parada de su circuito mundial, el evento promete una emocionante competencia internacional de vela con el icónico horizonte de Manhattan como telón de fondo. Los espectadores podrán ver al equipo estadounidense SailGP y a otras nueve naciones enfrentarse en catamaranes voladores idénticos de 15 metros de eslora, alcanzando velocidades de más de 100 kilómetros por hora. Además de la acción de la competencia, los espectadores podrán disfrutar de comida, bebida, música en directo y mucho más en Governors Island, en un fin de semana de verano inolvidable.

La CONMEBOL Copa América 2024 será una edición única en la que participarán 10 equipos de la CONMEBOL y seis equipos invitados de la CONCACAF. Con 10 títulos acumulados de la Copa Mundial de la FIFA entre los equipos y con los mejores talentos del fútbol mundial, el torneo promete emoción en los 32 partidos de este verano. Entre los partidos más destacados, el MetLife Stadium albergará encuentros cruciales, como el Chile-Argentina del 25 de junio de 2024 y el Uruguay-Bolivia del 27 de junio de 2024, además de una de las tres semifinales del 9 de julio de 2024.

El Abierto de Tenis de Estados Unidos, que se remonta a 1881, es el cuarto y último torneo de Grand Slam del año, y se ha consolidado como el mayor acontecimiento deportivo anual del mundo con entrada. Desde 1978, el torneo tiene su sede en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA, en el Flushing Meadows Corona Park de Queens, donde se dan cita los mejores tenistas del mundo, como los actuales campeones Coco Gauff, Novak Djokovic, Diede de Groot y Alfie Hewett. El torneo volverá a Queens del 26 de agosto al 8 de septiembre de 2024.

El TCS New York City Marathon lleva a los corredores por los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, comenzando en Staten Island, siguiendo por Brooklyn, Queens y el Bronx, y terminando en el Central Park de Manhattan. Como el mayor maratón del mundo, en 2023 vio cruzar la línea de meta a más de 50.000 participantes, con más de 128.000 solicitantes ese mismo año. El TCS New York City Marathon, que volverá el 3 de noviembre de 2024, es una de las principales carreras de larga distancia de Estados Unidos y forma parte de la serie World Marathon Majors.

En 2025, Nueva York-Nueva Jersey acogerá la nueva versión ampliada de la FIFA Club World Cup (Mundial de Clubes FIFA), en la que participarán 32 equipos profesionales. El torneo, que ahora se celebrará cada cuatro años, contará con Nueva York Nueva Jersey como una de las sedes del torneo inaugural en su nuevo formato. El calendario de partidos está aún por anunciar.

La FIFA ha elegido la ciudad de Nueva York, junto con Nueva Jersey, como sede de la final de la FIFA World Cup 2026TM, en la que el MetLife Stadium se convertirá en el New York New Jersey Stadium para el partido más importante del mundo. La final, que tendrá lugar el 19 de julio de 2026, es uno de los ocho partidos que Nueva York Nueva Jersey acogerá, en lo que promete ser el mayor torneo mundialista de la historia. El cartel también incluirá partidos de la fase de grupos los días 13, 16, 22, 25 y 26 de junio; un partido de octavos de final el 30 de junio; un partido de octavos de final el 5 de julio, y la final el 19 de julio. Tanto si están en el estadio viendo el partido en directo como si asisten a uno de los diversos eventos de la Copa Mundial que tendrán lugar en toda la ciudad, los visitantes tienen garantizada una experiencia inolvidable del torneo.