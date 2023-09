La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) confirmó que un oso negro fue visto trepando un árbol en las inmediaciones de Walt Disney World Resort, en Florida, este lunes por la mañana.

El avistamiento del oso provocó cierres temporales en algunas atracciones del parque Magic Kingdom, entre las que se encontraron las icónicas como Big Thunder Mountain Railroad, The Hall of Presidents, Haunted Mansion, Jungle Cruise y Pirates of the Caribbean, entre otras. Después fueron reabiertas.

“Estamos trabajando con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida y hemos tomado la decisión de reabrir Frontierland, Liberty Square y Adventureland en Magic Kingdom Park”, dijo Walt Disney World Resort en un comunicado.

Los funcionarios de la FWC informaron que biólogos y especialistas acudieron al parque temático tras el avistamiento del oso negro y que trabajan para capturarlo y reubicarlo en una zona segura.

“En la mayoría de los casos, es mejor que los osos tengan espacio y se muevan solos, pero dada esta situación, el personal está trabajando para capturar y reubicar al oso”, comunicaron.

Walt Disney World Resort es del tamaño de la ciudad de San Francisco, por lo que se ha desplegado el equipo necesario.

Agregan que, durante el otoño, los osos son más activos mientras buscan comida para acumular reservas de grasa para el invierno. Este oso en particular probablemente se movía por el área en busca de comida, especificaron.

Los osos adultos necesitan consumir aproximadamente 20,000 calorías al día durante el otoño. Si se les da la oportunidad, aprovecharán las comidas fáciles que se encuentran en cosas como botes de basura no seguros y comederos para pájaros.

“Cualquier fuente de alimento accesible, como basura no asegurada, comida para mascotas o alpiste, puede ser tentadora para un oso hambriento que se prepara para el invierno, lo que podría provocar un conflicto con la gente.Sin embargo, si los osos no encuentran una fuente de alimento en un vecindario, seguirán adelante”, señala la FWC en su página web.

Por el momento, los visitantes de Disney World no corren riesgos y cualquier actualización se informará por medios oficiales.

Cómo mantener lejos a un oso negro, según la FWC

La FWC tiene algunas recomendaciones para mantener a los osos negros alejados de las comunidades pobladas. Toma nota:

1. Nunca alimentes ni te acerques a los osos

-Alimentar a los osos puede hacerles perder el miedo natural a las personas.

-En Florida es ilegal alimentar intencionalmente a los osos o dejar fuera comida o basura que pueda atraer a los osos y causar conflictos.

-Acercarse a un animal salvaje es peligroso.

2. Alimentos y basura seguros

-Si no lo almacenas en un edificio seguro, modifica tu bote de basura existente para hacerlo más resistente a los osos o use un contenedor resistente a los osos.

-Protege jardines, colmenas, abono y ganado con cercas eléctricas .

-Recoge frutas maduras de árboles y arbustos y retira las frutas caídas del suelo.

3. Retira o asegura los comederos para pájaros

-Retira los comederos para pájaros donde haya osos presentes.

4. Nunca dejes comida para mascotas al aire libre

-Alimenta a las mascotas en el interior.

-Si alimentas a tus mascotas al aire libre, solo coloca la comida afuera por períodos cortos de tiempo.

5. Limpiar y guarda parrillas

-Limpiar y desengrasar parrillas y ahumadores después de cada uso es necesario.

6. Alertar a los vecinos para que tengan actividad

-Si ves un oso, avisa a tus vecinos.

-Comparte consejos sobre cómo evitar conflictos con los osos.