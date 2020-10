Pasajeros y agentes llegan a los golpes por disputa sobre cubrebocas

Pasajeros y oficiales protagonizaron una intensa pelea a bordo de un avión de Spirit Airlines, al llegar a un aeropuerto de Puerto Rico, durante una disputa por el uso del cubrebocas.

De acuerdo con los testimonios de los pasajeros, durante el vuelo hacia San Juan, un joven se cambió de asiento en varias ocasiones y no utilizaba mascarilla, pese a ser una regla de las aerolíneas por la pandemia de Covid-19.

Los asistentes de vuelo le pidieron al viajero que se quedara en un lugar y que se pusiera el cubrebocas. Con el hombre también viajaban tres mujeres que se negaban a usar mascarillas y no permanecieron en su asiento aunque la señal del cinturón de seguridad ya estaba activa.

Debido a que el grupo no accedió a la petición sobre el cubrebocas y el personal llamó a la policía del aeropuerto Luis Muñoz Marín en cuanto el avión aterrizó.

En ese momento, un grupo de viajeros intervinieron en el conflicto y gritaron frases racistas contra las mujeres afroamericanas, lo que enfureció a una de ellas.

Un video filmado por uno de los pasajeros del vuelo de Spirit Airlines, de Nueva Jersey a Puerto Rico, y difundido a través de Twitter muestra a la mujer gritando, con el cubrebocas en la barbilla, contra los hombres que la habían insultado.

Caught on Camera: A fight over whether or not to wear a mask onboard a Spirit Airlines plane that had just arrived in Puerto Rico led to a woman - who police say was the aggressor - being tased by police who are considering filing charges.

