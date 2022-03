Port Aransas Beach es la mejor playa de Texas; ¿qué hacer ahí?

Port Aransas Beach ocupa el lugar 20 entre las mejores playas de Estados Unidos y es considerada la mejor de Texas, según el listado Best of the Best 2022 de TripAdvbisor.

Si bien el Estado de la Estrella Solitaria no es muy popular por sus playas, tener cientos de kilómetros de costa lo ubican como uno de los destinos favoritos de los locales que van en busca de agua, arena y sol.

La playa de Port Aransas Beach se ubica al este de Corpus Christi, al norte de Padre Island y a tres horas en automóvil desde Houston. Es considerada la mejor de Texas gracias a que está limpia, tiene un ambiente familiar, es pet friendly y cuenta con una amplia oferta de atracciones turísticas.

“El surf fue genial y me encantó el hecho de que podías conducir de manera paralela a la playa. Disfrutamos de una fogata en la noche y tocamos la guitarra bajo la luna llena”, dice la reseña destacada de TripAdvisor.

Actividades para hacer en Port Aransas Beach

Si ya planeas tu escapada familiar o con amigos, estas son algunas de las actividades recomendadas en las 18 millas de playa de Port Aransas Beach.

- Practica surf, boogie board, vela o jet ski en las cálidas aguas del Golfo de México.

- Si estás en busca de aventura, surca los cielos practicando parasailing, kitesurf o windsurf.

- Practica remo o explora las aguas en Kayak.

- La página de Port Aransas Beach dice que este lugar es “capital de la pesca” y que se ofrecen excursiones en altamar para pescar en las bahías y canales.

-Maravíllate con las obras de artistas locales en el Centro de Arte de Port Aransas.

-También puedes visitar el Museo de Port Aransas con recorridos a la Capilla de las Dunas.

-Puedes pasear por el pueblo y la playa a bordo de un carrito de golf o en bicicleta.

-Aprende sobre las tortugas marinas y las aves marinas en Amos Rehabilitation Keep.

¿Dónde comer en Port Aransas Beach?

El restaurante Venetian Hot Plate tiene 4.5 estrellas. Sirven comida italiana y mariscos.

Irie's Island Food también tiene 4.5 estrellas y es uno de los favoritos para comida americana y mariscos.

Si buscas pizza, ve a Port A Pizzeria, restaurante calificado con 4 estrellas.

¿Quieres visitar otra playa de Texas? Da clic aquí para conocer otras siete opciones.