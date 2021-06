Requisitos para cruzar la frontera México-USA por el Cross Border Xpress

El Cross Border Xpress es un puente peatonal exclusivo para pasajeros del Aeropuerto Internacional de Tijuana que permite cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

Este cruce fronterizo ágil, cómodo y seguro cuenta con tecnología e innovación que hacen del proceso una experiencia inteligente. Actualmente se puede realizar de manera touchless para mayor seguridad y bienestar de los pasajeros.

AVISO IMPORTANTE: Los viajes no esenciales vía terrestre a Estados Unidos aún se encuentran restringidos.

1) Brinda acceso a más de 35 destinos entre México y Estados Unidos.

2) Es un cruce rápido para todos, con boletos individuales, familiares o grupales con los que puedes ahorrar hasta un 20% de descuento.

3) Cuenta con servicios de transporte a diferentes puntos de interés en el Sur de California.

4) Está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Cuenta con boletos sencillos y redondos para viajeros individuales o familias, incluso tienen paquetes de viajeros frecuentes con pre-compra de cruces.

El cruce individual va desde $16USD hasta $34USD dependiendo si es sencillo o redondo y de la temporada del viaje.

Los menores de 2 años no requieren boleto.

Puedes comprar tu boleto en la terminal, pero se recomienda la compra a través de su sitio web o desde su aplicación móvil ya que agilizan el cruce y brindan descuentos.

NOTA: los precios de los boletos son en dólares americanos. No se aceptan cancelaciones ni devoluciones. Todos los boletos CBX de temporada alta tienen vigencia de 1 año a partir de la fecha de compra. Los boletos de temporada baja son válidos por un año a partir de la fecha de compra solo para uso exclusivo del 16 de enero al 17 de junio o del 16 de agosto al 31 de octubre.

Solo puedes hacer uso del puente dentro de las 24 horas previas a la salida de tu vuelo.

Los viajes hacia México se encuentran permitidos. Todos los pasajeros viajando en dirección sur, deberán llenar el cuestionario de salud y viajes recientes para mostrar a las autoridades correspondientes al ingresar a México. Completa el cuestionario aquí y agiliza tu cruce.

Travel is permitted from San Diego to Tijuana but keep in mind these important requirements you must comply with.



Learn more at: https://t.co/z1ET5bcZqA#CBX #CBXperience pic.twitter.com/ZeF1r4E3xL