Tiktoker revela dónde y cómo esconden cámaras en hoteles y Airbnbs

Un ex hacker se está haciendo viral en TikTok por contar impresionantes y escalofriantes secretos de hoteles, Arbinbs y alojamientos similares en cuanto a seguridad se trata.

Marcus Hutchins, conocido por su cuenta @malwaretech y por ser un investigador de seguridad y ex hacker, utilizó la popular red social para alertar a los usuarios sobre las cámaras que estos lugares suelen ocultar dentro de las habitaciones de los huéspedes sin que ellos lo sepan.

Asimismo, en un video ejemplificó los lugares en donde suelen colocarse y la forma en que las personas pueden encontrarlas e incluso taparlas para que no sean vigilados durante su estancia.

“Lo primero que querrás buscar son dispositivos convenientemente colocados donde una enredadera quería acechar”, dijo en un video señalando que los alojamientos suelen ocultar cámaras en lugares simples, pero estratégicos en toda la recámara para que el personal del lugar pueda vigilar de cerca a los invitados.

“Toma una alarma contra incendios, por ejemplo, está colocada justo encima de la cama”, reveló.

“Una forma de ver si un dispositivo tiene una cámara es alumbrarlo con una luz brillante. Si golpeas la lente de una cámara, dará un reflejo azulado”, dijo y agregó que puede ser identificada acercando la lámpara del celular lo más cerca posible al objeto en cuestión, como la alarma, y ver cómo brilla la lente de la cámara con un tono azulado.

Otro lugar estratégico para las cámaras ocultas son los relojes sobre las mesas de noche, sugiere Malwaretech, ya que están cerca de la cama y es un método de vigilancia similar a los espejos de dos vías aún cuando las luces estén apagadas o la zona en donde se encuentren tengan poca luz. Al igual que las cámaras de las alarmas, éstas pueden ser identificadas con el reflejo de una luz brillante.

“Las cámaras de visión nocturna con LED infrarrojos para ver y, si apagamos las luces y usamos la cámara frontal del teléfono, podemos ver estos LED. La cámara frontal es la única que tiende a funcionar porque la trasera frente a uno tiene un filtro IR”.

Más lugares donde ocultan las cámaras son los enchufes de la luz, cargadores de dispositivos electrónicos y orificios extraños incluso si están en el baño, en la entrada o en las ventanas.

Marcus alentó a sus viewers revisar cualquier lugar o dispositivo sospechoso que se encuentre en las habitaciones, vestidor, cama, ducha y, en caso de las casas en renta, televisiones, radios, otros aparatos electrónicos, muebles, conectores y alarmas contra incendios.

El experto señala que es común que estos dispositivos de vigilancia sean colocados en lugares de hospedaje, aunque pocas personas los identifican o saben de su existencia.

Algunos establecimientos han justificado que las cámaras son puestas para protegerse de cualquier accidente ya que pueden defenderse presentando grabaciones, así como de robos y destrucción de propiedad; sin embargo, el asunto no es del todo legal ya que parece ser un método para espiar a sus invitados.

En 2017 un usuario de Twitter expuso un caso de vigilancia en el Airbnb en el que se hospedó un conocido, según contó en una publicación.

“Un amigo mío pensó que era extraño que hubiera un ‘detector de movimiento’ en su Airbnb en el dormitorio y listo, era una cámara IP conectada a la web. Se fue a las 3 am, informó y el anfitrión fue suspendido, mi amigo recibió un reembolso”.

In "oh, that's a thing now" news, a colleague of mine thought it odd that there was a single "motion detector" in his AirBNB in the bedroom and voila, it's an IP camera connected to the web. (He left at 3am, reported, host is suspended, colleague got refund.) pic.twitter.com/6KgkDmEZXB